¿Ahora me venís con eso...? Vos sabías...

Resulta que algunos dirigentes gremiales, recién ahora descubrieron que hay trabajadores con contratos en el estado. ¿Que hicieron “Compañeros”…?

¿Donde estaban…No habían advertido que el estado nacional historicamente tiene trabajadores en negro o con contratos basura…? Lo que hacen ahora es defender una posición particular de gremialista señalando que constituye un fraude laboral. Todo tiene un inicio y un fin, más en un contrato laboral con término. Si estos dirigentes gremiales fueran cocodrilos, con seguridad serían cartera.

Entiendo que, la notificación verbal realizada al personal contratado de Radio Nacional San Rafael LV4, es un gesto de caballerosidad de quien conduce la empresa del estado, ya que el trabajador de antemano sabe y conoce, cuando fenecía el contrato laboral.

El blanqueo laboral de los trabajadores debería haber sido accionado politicamente, que es como se logran las conquistas, hace 9 años. No vale llorar sobre la leche derramada, ahora tiene otro costo, indudablemente habrá una negociación y no será lo mejor para el trabajador. Esperemos que así no suceda.

No se puede hacer pagar el costo a los trabajadores, cuando los dirigentes gremiales tienen fuero, precisamente para que discutir con la patronal, en este caso el estado, pero nunca hay que esperar el último día, para hacer planteamientos mediáticos y llevarle una ilusión al trabajador, y ello no le devuelve la tranquilidad y la paz de la que gozaba, hasta antes de conocer la realidad de la situación del término de un contrato, que el sector gremial no supo revertir en tiempo y en forma.

En verdad el trabajador “estaba despedido encubiertamente” cuando estaba firmando el contrato a término de función en el medio, pero ahí no estaban los gremialistas para asesorar al compañero trabajador de lo que tenía que hacer. En realidad muchas veces lo escuché “vos no te hagas problema esto lo arreglamos nosotros,” pregunta a los compañeros gremialistas, a cuantos trabajadores hicieron nombrar en los medios…? no quiero pensar que están en el gremio, solo para solucionar problemas particulares.Lo que si creo es que son gremialistas de desfile, no verdaderos defensores del trabajo genuino, en blanco con buenos salarios, no esas paritarias que van a la baja.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios