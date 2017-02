Atlético-PR suspendió pagos a Luciano Cabral

Atlético Paranaense suspendió el contrato al mediocampista Luciano Cabral, detenido en San Rafael, Mendoza,Argentina acusado de participar en un asesinato. La suspensión, sin embargo, no significa la terminación de los contratos con el jugador cedido por el Argentinos Juniors hasta julio de 2017, con una opción de compra. Lo que espera el Atlético es la definición del caso por la Justicia Argentina.

“Tenemos una gran cantidad de información acerca de lo que sucede allí, pero se suspende el contrato. No fue cancelada y no será tan larga como no tiene una definición de la situación”, dijo el abogado deportivo, Gustavo Rocha. Suspender los medios de contrato, es decir, suspender el pago de salarios durante el período de incertidumbre jurídica. Según el abogado, el contrato se considera inútil y se puede ampliar posteriormente en el tribunal si hay interés. “El club va a examinar. La ley tiene derecho a ello, pero es necesario para componer con otro club”, dijo citando a Argentinos Juniors.

Se estima que Cabral ganaba alrededor de U$S 20 mil mensuales.

Fuente: www.esporte.uol.com.br/Por Almeida Napoleón/ Colaboración para UOL, en Curitiba (PR)

Link: https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/02/02/atletico-pr-suspende-pagamentos-a-luciano-cabral-preso-na-argentina.htm

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios