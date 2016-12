AYSAM inundó la ciudad

Mirá el video….En avenida Hipólito Yrigoyen y Bombal se advertía a hora temprana una importante pérdida de agua potable.

La rotura que lleva varias horas por la cantidad de agua que se advierte sobre la avenida Yrigoyen, ha producido el deterioro del pavimento que cubre la arteria. Despúes nos piden a los vecinos que no reguemos el jardín, no lavemos nuestro auto, si lo que hace quien administra el agua de todos los mendocinos, es despilfarrar por falta de acción para reparar la cañería obsoleta que está bajo la calle.

El Dr. Juan Pablo Eraso, Director de AySAM, señaló por Radio Nacional LV 4 “estamos averiguando de qué se trata, están los operarios de AySAM en la llave que está en Yrigoyen y Moreno. Hay dos acueductos en esta zona y estamos tratando de saber cuál de los dos puede tener el inconveniente. Sabemos que es agua pura, pero no podemos precisar mucho más por ahora. Hay un caño que va por el medio de la avenida y otro más hacia un costado, pero aún no sabemos cuál es el que se ha roto”. Mientras tanto el agua, vital elemento se pierde.

Imágenes gentileza Luis Danilo Jofré

