Cabral sigue detenido

El jugador Luciano Cabral, que militaba en el Atlético Paranaense de Brasil, continua detenido en General Alvear por el crimen sucedido en año nuevo en su pueblo natal.

El futbolista de 21 años, está acusado de asesinar a Joan Villegas Gualpa de 27 años durante una pelea callejera, tras ser señalado por varios testigos como uno de los implicados, por que “estaba en las inmediaciones” según su abogado defensor Gustabo Nedic, que cuenta con el apoyo del Estudio Jurídico del ex Senador Nacional Ernesto Sanz.

Luciano Cabral, reconocido futbolista argentino se nacionalizó chileno para disputar el sudamericano sub 20 de 2015, y en las últimas semanas había trascendido el rumor de que Universidad de Chile evaluaba su incorporación al club, si rompía vínculos con el Atlético Paranaense.

En la comunidad alvearense que lo vió nacer señalan ” puede jugar muy bien al futbol, pero no dejó nunca de ser un pendenciero, tenía una carrera ya encaminada en el fútbol profesional, muy importante y venir a terminar de esa manera, solo a el se le podría ocurrir“.

Mientras tanto las paredes de General Alvear, permanecen las pintadas acusandolo por el sangriento hecho producido el primer día de 2017.

Entendemos que Luciano Cabral, ya habría perdido el contrato con el Atlético Paranaense, al no poder presentarse en Brasil el 11 de enero de 2017, para continuar con sus entrenamientos, ya que tenía un periodo de vacaciones para pasar las fiestas con sus familiares en su terruño natal. Esta situación preocupaba a un pequeño entorno del futbolista, ya que dejará de generar dinero si el caso continúa de esta manera, y aparte en un marco de gran hermetismo, por que la justicia “se habría quejado” por la mediatización del caso, pero quizás ello le preocupaba más a la defensa, que a quienes ejercen justicia.

El Atlético Paranaense esperaría una definición de la justicia Argentina antes de rescindir o no el contrato del jugador cedido con prioridad de compra de Argentinos Juniors. El abogado defensor ha estado tratando de dilatar la resolución del contrato del jugador, en conversaciones que ha mantenido con el presidente del Atlético Paranaense, Luiz Sallim Emed, quien sigue atento a la distancia el caso. Lo cierto es que, arrestado no puede jugar al fútbol.

