Cambios en complejo fronterizo Pehuenche en verano

En promedio circulan por el control más de 100 vehículos diarios, equivalente a unas 400 personas al día

Entre enero y el 5 de diciembre de este año, más de 145 mil personas han entrado y salido del país por el Complejo Fronterizo Pehuenche y se anticipa un tránsito inédito por la Ruta Internacional CH-115, por lo cual la Gobernación de Talca, que administra el control fronterizo, propuso un plan de contingencia a los servicios contralores que incluye una serie de medidas como mayor dotación de personal.

El gobernador de Talca, Armando Leppe, manifestó que “con la pavimentación completa de la Ruta CH-115 y Nacional 145 de Argentina, el Paso Pehuenche comenzó su consolidación lo que implica mayor cantidad de usuarios y la necesidad de hacer las adecuaciones administrativas y de inversión para que responda a las expectativas de un cruce fronterizo de gran nivel como es el que estamos proyectando para la Región del Maule y para el país”.

La mayor cantidad de personal de control migratorio como Aduanas, Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y Policía de Investigaciones, se definirá de acuerdo a las necesidades, circunstancias y capacidad operativa del edificio aduanero chileno.

Además, se implementará un ticket numerado por cada vehículo con el objetivo de ordenar, facilitar y generar un tránsito más fluido de los migrantes.

También se solicitará a Carabineros que aumente su presencia en el complejo y realice suspensiones de tránsito temporal de los vehículos que se dirijan hacia Argentina, unas dos horas antes del cierre de los servicios migratorios, en caso de ser necesario. En forma paralela se coordinará con Gendarmería Argentina para que haga lo propio en el control Las Loicas y de esta forma se evite que las personas en tránsito queden sin la tramitación en la cordillera.

En los casos en que se produzcan períodos extensos de espera, superiores a cuatro horas, se entregarán raciones de alimentos y agua a las personas que se encuentren en las zonas adyacentes al complejo chileno.

LAGUNA DEL MAULE

Una de las adecuaciones más relevantes, desde la perspectiva de los usuarios, que se realizarán en el Paso Internacional Pehuenche es la obligatoriedad legal de controlar a las personas que visitan la Laguna del Maule, ya que dicho lugar se encuentra posterior al control chileno. Desde el 2 de enero de 2017 toda persona que traspase la línea de la Aduana deberá controlarse, según rige en Ley 19.175.

“Esta es una obligación legal que no se efectuaba porque los flujos de personas no eran tan relevantes, pero eso ya cambió y es necesario hacer el control porque no hacerlo implicaría un gran riesgo y se prestaría para el tráfico de todo tipo e, incluso, la salida de personas o menores del país sin control”, sostuvo el gobernador Armando Leppe.

HORARIO

El horario del Complejo Fronterizo Pehuenche es de 9 a 18 horas para salir del país y de 9 a 19 horas para ingresar a Chile. Las personas que decidan realizar el viaje después de la hora de cierre no podrán ser atendidas por los servicios contralores en frontera y se arriesga a esperar su apertura en la ruta, en condiciones de altura y con cambios bruscos de temperatura.

Antes de iniciar su viaje es recomendable informarse del pronóstico meteorológico y chequear el estado de la ruta. Hay que tener en cuenta que la distancia que existe entre los Complejos Pehuenche de Chile y Las Loicas de Argentina es de 60 kilómetros los cuales se encuentran totalmente pavimentados.

