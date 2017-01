Candela necesita una Tomografía

En el Hospital Teodoro J. Schestakow donde se halla internada Candela Giménez, luego que sufriera el incidente donde fue arrollada por Scollo que se halla detenido, no posee el equipamiento para realizar una Tomografía.

Los familiares de la accidentada señalan que “a pesar de la intervención quirúrgica que le realizaron exitosamente, está bastante mal, y en el Schestakow no anda el tomógrafo”.

El Gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, anunció en su última visita a San Rafael, precisamente el 24 de octubre, la licitación para la adquisición de la tecnología, lo que demoraría aproximadamente unos cinco meses, tiempo que Candela no puede esperar.

Se nos ocurre, que la actual conducción del Hospital, debería firmar un acuerdo con algún prestador de servicios, el anterior u otro, para realizar ese tipo de estudios, que en forma particular tiene un alto costo, que en la mayoría de los casos los familiares de los accidentados no pueden asumir. Estimamos que Candela no es la única que necesita un estudio de esas características, y si no se le brinda, le estaríamos negando atención en salud a quienes se hallan allí internados.

