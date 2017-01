Claudia Najul es la nueva ministra de Salud, Deportes y Desarrollo Social

El Gobernador luego de las merecidas vacaciones, en conferencia de prensa anunció de manera oficial a la reemplazante del ministro saliente, denunciado por violencia de género. La senadora Claudia Najul renunciará a su banca el lunes cuando asuma su nuevo cargo.

El 15 de enero renunció el ministro de Salud, Rubén Giacchi, porque su pareja lo denunció por violencia de género. La denunciante es funcionaria de la misma cartera y ahora quedará bajo las órdenes de Claudia Najul. Laura García era la pareja del ex ministro, es licenciada en Psicología y está a cargo de la Subdirección de Asuntos Profesionales y Concursos del Ministerio de Salud, después de la denuncia aseguró tener “miedo por su futuro laboral”. La decisión de su continuidad recaerá en manos de la nueva ministra, ya que el gobernador aseguró que su intención es que la cartera continúe con el mismo grupo de gente hasta tanto Najul evalúe todas las áreas. Al respecto la flamante funcionaria señaló que por el contrario, García “contará con toda la protección del Estado”. “Todavía no ingreso al ministerio y no se en qué condición ella está, pero como cualquier mujer posible víctima de violencia tiene toda la protección del Estado que es para lo que hemos luchado y yo he luchado desde mi posición como presidenta de la comisión de violencia de género y creo que en eso no hay ninguna duda”, agregó la funcionaria. Seguir trabajando en el área de Género: La responsabilidad de Najul en materia de Género será aún mayor ya que Desarrollo Social también está a su cargo, por lo que si bien señaló que “se viene trabajando mucho y bien” en ella, habrá que fortalecerla más. “Antes no tenía ni presupuesto, este año le destinamos casi 17 millones, con descentralización de los municipios, vamos a profundizar la asistencia a la víctima y el trabajo interjurisdiccional con la Justicia y el ministerio de Seguridad”, dijo. Al igual que el gobernador prefirió “no hablar de la situación judicial de un ex funcionario del Gobierno” del que ella es parte. Sin embargo dijo que “con la rapidez con la que se actuó, habla muy bien de nuestras instituciones” y aseguró que se cumplió con todo el protocolo como se hace con cualquier ciudadano. “Se siguió el mismo protocolo que con cualquier ciudadano. Habla bien de la democracia que un funcionario de alto rango que tiene una denuncia sea tratado como cualquier ciudadano”, finalizó en insistió en que “ya es un ex funcionario” con lo que cerró las puertas a una posible vuelta de Giacchi para cuando se resuelva su situación procesal como se había anunciado en un principio. Fuente MDZ

