Como pájaros en el aire

Se desarrolla el III Nacional clase Club en la capital pampeana con los mejores pilotos de la Argentina.

Transcurrieron 23 años para que el Campeonato Nacional de Vuelo a Vela clase Club vuelva a Santa Rosa. Y eso es un hecho para marcar, sobre todo para una institución herida y golpeada en lo más íntimo.

Hasta el 20 de enero, durante dos semanas, en el campo de vuelo El Pampero (Ruta Nacional 35, a pocos kilómetros de la capital pampeana), una treintena de pilotos con sus equipos y familias comparten su pasión por el volovelismo.

El Club de Planeadores de Santa Rosa, ese pequeño reducto que intenta resurgir tras el incendio intencional que terminó con uno de sus hangares el 9 de junio de 2015, enfrentó el gran desafío que implica la organización de un evento a nivel nacional.

“Hasta el momento la organización se encuentra muy bien. Hubo mucho trabajo previo en virtud de que el club hace un año y medio tuvo un problema grave con el incendio. A raíz de ello casi no teníamos actividad y estuvimos sin material de vuelo. Eso siempre hace que los clubes se vengan abajo”, explicó el director del campeonato, Jorge Ortiz Echagüe.

La designación de Santa Rosa como sede reavivó las energías y significó una gran oportunidad para resurgir de las cenizas de aquel 2015 que terminó con doce aeronaves, cuatro planeadores, seis ultralivianos, un avión Cessna 180 y un remolcador AeroBoero, incendiadas. Eso se tradujo en pérdidas millonarias.

“Lo primero que hicimos fue trabajar en las refacciones necesarias”, recordó Ortiz Echagüe, quien aportó que son entre veinte y treinta personas del club trabajando durante todo el día. “Es un número que no es fijo, aunque hay diez que están full time”, aclaró.

En el campeonato participan los mejores pilotos de la Argentina. Incluso algunos integrantes de la selección argentina, como el caso de Javier Gaude, o la única piloto mujer del certamen, Paula Drazul, que en el mes de abril competirá en el Mundial femenino en la República Checa.

Un día de competencia

La actividad normal en un día de competencia comienza a las 7:30 de la mañana y se extiende hasta cerca de las 20. Son distintos momentos del día, algunos con más dinámica que otros.

A las 8 se arma la “caja para salir a la pista”. Hay dos balanzas que sirven para pesar a todos los planeadores. Dos horas después, cuando finaliza el pesaje, se realiza una reunión con todos los pilotos donde se les indican las condiciones meteorológicas y se les presenta la prueba del día.

Sobre el mediodía se procede a poner en vuelo a todos los planeadores con el avión remolcador que los eleva uno por uno, a los que no son autopropulsados. Esa acción dura unos 45 minutos aproximadamente. Más tarde, con todos los planeadores en el aire, se abre el control y comienza la prueba.

Durante esas tres horas en que los pilotos se encuentran en la competencia el equipo de la organización y los ayudantes de cada piloto se relajan y esperan el aterrizaje de las aeronaves. Ahí regresa el trabajo, que finaliza cerca de las 20 horas.

Hay distintos tipos de competencia. El piloto del Club de Planeadores Albatros de San Andrés de Giles Virgilio Ferrari explicó la del sábado: “Básicamente es igual a una carrera de autos: el que la hace en menos tiempo es el que gana. No necesariamente largan todos a la misma vez. Se da una señal a partir de la media hora del último planeador en despegar y allí puede largar cada uno su carrera cuando quiera. La idea es que el que la hace en menos tiempo gana el día y se le otorgan 1.000 puntos”.

Al finalizar la prueba cada piloto se acerca con sus registros (en una tarjeta de memoria similar a la de un teléfono) a la computadora y allí se determinan los resultados del día y el ganador.

La Pampa…

La provincia tiene condiciones especiales para la competencia. Las modalidades básicas de vuelo a vela son el vuelo a térmica (el que se realiza aquí), ladera y onda de montaña. En el caso de Santa Rosa la amplitud térmica es una de las características principales.

“Nosotros en La Pampa tenemos una amplitud térmica muy grande porque durante la noche se enfría la capa y en el día se calienta. Para ejemplificar, en muchos casos por la noche nos tenemos que tapar cuando dormimos. La temperatura baja mucho, si al otro día hay buen sol ese aire se calienta y sube. Eso es una térmica”, explicó Ortiz Echagüe.

También destacó los cielos pampeanos Ferrari: “Santa Rosa normalmente tiene días con cúmulos (nubes blancas redondeadas) que hacen que el vuelo sea más sencillo para el piloto porque nosotros necesitamos las térmicas para tomar altura. La térmica es una masa de aire caliente que se despega del piso. Los días con cúmulos las térmicas están marcadas porque ese aire caliente que sube se enfría, se condensa y forma la nube. Nosotros vamos directamente abajo de las nubes”.

En los días con cielo celeste, casi sin nubes, los pilotos tienen que estar mirando con atención al suelo. En la provincia de Buenos Aires normalmente los pilotos buscan los campos amarillos o negros, que son los que más calor absorben. En La Pampa se desprende mucho calor de los montes y no tanto de los campos más oscuros. “A los pilotos de Buenos Aires nos cambia un poco pero la zona de Santa Rosa es espectacular para volar”, dijo Ferrari.

El monte tiene gran cantidad de calor almacenado. Cuando hay brisas de viento comienzan a “sacudirse” los árboles y desprenden el calor. “Necesitamos de un factor que desprenda el calor. Cuando es solamente llanura con la diferencia de temperatura ya está, pero cuando hay algo que lo encapsula con una brisa ya se eleva la térmica”, contó.

Además de los campos, los médanos, la llanura y los montes, la provincia por estos días cuenta con una particular (y lamentable) geografía: los montes quemados por los incendios.

El experimentado piloto de Azul Javier Sondón detalló la influencia de esa particularidad en la competencia: “Este fin de semana volamos sobre uno de los montes quemados. Me llamó la atención la extensión del incendio. El monte quemado, que por su característica es negro, absorbe e irradia más energía de la que normalmente tiene un suelo común. Las ascendentes (térmicas) que viramos en los montes quemados duplicaron las que hemos tenido durante estos días. Estamos hablando de subir 360 metros por minuto cuando normalmente se sube 200 o 250”.

Y contó que en un planeador normal pequeño su ascenso es de 150 metros por minuto. “Las condiciones de esta provincia están potenciadas. Se caracterizan por encontrar estas ascendentes. Se han volado trechos de casi 3.000 metros al sudeste de La Pampa”, señaló.

Los cuidados

Una de las preguntas recurrentes tiene que ver con el valor de la actividad: ¿es caro volar en planeador? Virgilio Ferrari describió su experiencia particular. Contó que el planeador que utiliza es de propiedad del Club Albatros de San Andrés de Giles. “Yo pago la cuota y tengo derecho a utilizarlo como tantos otros. Un planeador comienza en los 30.000 dólares para arriba. En lo particular el que estoy utilizando es un buen planeador que valdrá cerca de 60.000 dólares. Lo vuelo por ser socio del club. En esta competencia cada día de vuelo sale 400 pesos y por ejemplo hacer un curso sale 600 pesos el vuelo. No es inalcanzable”.

El mantenimiento de un planeador es anual y reglamentario. Aunque también se realiza un mantenimiento cada cierta cantidad de horas. Se lleva a un taller y se revisa todo lo necesario. Todo lo aeronáutico tiene mantenimiento obligatorio por horario y por horas de vuelo. “El mantenimiento no es caro porque no tiene motor. Es fibra. Por ejemplo, mi planeador es del año 1986. Cada vez que terminamos de volar lo lavamos bien, por ejemplo los bichos que quedan pegados en las alas y la cola hay que limpiarlos porque se pueden pegar a la pintura y se sale la cáscara de la misma. Se necesita que las superficies de las alas y la cola sean lo más perfectas posible. Cada marca que tenga el planeador le saca rendimiento al vuelo”, detalló Ferrari.

Así de simple como amplia es esta historia. Así de pasional es este deporte. Así es el vuelo a vela que, al fin, llegó para invadir y embellecer durante dos semanas un cielo pampeano que esperó casi un cuarto de siglo para volver a vivir una experiencia inolvidable.

Fuente: www.eldiariodelapampa.com.ar

