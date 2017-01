Cornejo reformará la Constitución de Mendoza

Es así como lo ponemos en el título de la noticia. La reforma también abarcaría la reelección del Gobernador. Habrá que ver si en un gesto de grandeza Alfredo Cornejo da un paso al costado planteando en el proyecto de ese item sea a partir del próximo mandatario, inhibiendose de participar. La minería será uno de los puntos fundamentales. Nunca un Gobernador tuvo la excelente posibilidad que hoy se presenta para realizar los cambios necesarios que Mendoza necesita.

Antes de irse de vacaciones a Cuba, el mandatario mendocino, habría aleccionado a sus alfiles para que vayan semblanteando el tema, que tiene varias aristas por ejemplo la menos complicada como la reelección del gobernador, que la nueva norma la traería incorporada, indudablemente para los gobernantes que hacen las cosas bien, y que el pueblo los premia con un nuevo periodo.

La minería en Mendoza hoy se presenta como un grave problema, ya que las riquezas que tiene la provincia, por una ley mezquina no se pueden explotar, por que a un minúsculo grupo de ambientalistas se les ocurre que no se deben trabajar, pero si se determina como debe hacerse, puede convivir con las otras actividades y generar riqueza para la provincia y con recursos genuinos, que hoy le hacen falta, para no seguir solicitando empréstitos, que solo endeudan a Mendoza y que lo abonaran generaciones venideras.

Esta noche de viernes en General Alvear 14 personas, con la participación del Subsecretario de Minería de la Provincia, el Intendente Walter Marcolini, el Secretario de Gobierno de general Alvear y varios funcionarios provinciales, entre otros conversan sobre Minería.

Cierto es que los ambientalistas, en toda la provincia le hacían problemas a los gobiernos justicialistas, pero como casi todos están inmersos en UCR-FCM poco le dicen al actual, ¿serán las reglas de juego?.

Algunos acuerdos ya ha conversado Cornejo con los justicialistas,con los que se lleva muy bien, por que tienen poder y territorio, y están caminando juntos, pero convengamos que son solo acuerdos no firmados, ni sellados y cuando alguno saque los pies del plato se romperán, y cada uno ocupará su lugar sin mostrar publicamente esa unión transitoria, que la gente no sabe por que ocurre, pero que sería bueno que siempre suceda, por que en defitiva es lo que el vecino quiere, y poco le importa las ambiciones personales de cada político, si no su bienestar, por que paga, como contribuyente y poco recibe, si memoramos lo que pasa en Salud, Justicia, Seguridad, Educación por ejemplo, nos daremos cuenta que los costos siempre los cargamos los contribuyentes, y los únicos que se enriquecen son los políticos.

Cornejo tiene un momento especial para hacer la reforma del estado mendocino, tantas veces pregonada y nunca realizada, para beneficio de unos pocos y tormento para casi la mayoría de los mnendocinos. Nunca un Gobernador tuvo la oportunidad que hoy se le presenta. Solo le sucedió al sanrafaelino Alberto Martínez Baca, la que fue desaprovechada, por que Mendoza era otra, los actores eran otros, no pensaban en lo que hoy se piensa, había mucha riqueza, que en muchos casos fue dilapidada. Sabemos que en las Cámaras una vez ingresado el proyecto, que se halla en un borrador le darán el visto bueno. Esta casi todo concertado por dentro y hasta me arriesgaría a decir, que si no fuera por unanimidad, si lo será por amplia mayoría.

Y como última novedad la UCR en Mendoza no irá en las próximas legislativas junto a Macri, asi que se estaría rompiendo el FCM de todas maneras todavía es temprano, puede pasar mucha agua bajo el puente…

