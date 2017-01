Crimen de General Alvear: todo sigue igual

Mientras se aguardan novedades en la causa que se instruye por el asesinato de Joan Ariel Villegas Gualpa, familiares y amigos de la víctima pintaron las paredes céntricas de General Alvear.

El expediente fue girado hoy a la Fiscalía para cumplimentar una cuestión formal, ya que en la víspera llegaron antecedentes de reincidencia que sumaron fojas al mismo.Se espera la resolución de la causa y saber como continuara el caso.

El centro de General Alvear este martes amaneció con varias paredes pintadas pidiendo justicia por el joven asesinado, Joan Villegas Gualpa. Acusan de asesino al futbolista Luciano Cabral. Ya lo habíamos advertido que los familiares y amigos estaban agotando su paciencia y realizarían una marcha pidiendo justicia, pero añadieron esta acción que se habría llevado a cabo en las primeras horas del día ante la desazón de no tener respuestas oficiales de como continúa la causa.

Al momento el reconocido jugador de fútbol, Luciano Cabral está imputado, al igual que su padre, una persona de 18 años, y dos menores, todos detenidos por el asesinato del joven Joan Villegas. El Jugador de Fútbol alvearense, nacionalizado chileno, actualmente jugador del Atlético Paranaense de Brasil,debía estar este miércoles en Brasil, cosa que creemos no podrá concretar, por estar detenido, y si libran la fianza, no podrá salir del país.

El abogado defensor Gustavo Nedic, que cuenta con el apoyo del Estudio Jurídico, del ex Senador Nacional Ernesto Sanz, sigue indicando que “Luciano se hallaba en las inmediaciones”, la incognita, es por que no hizo algo para que no acabaran en una riña callejera, con ese ser humano que era Joan Ariel Villegas Gualpa, de 27 años que fue golpeado por varios que luego lo remataron con un trozo de mampostería en la cabeza, produciendole hundimiento de cráneo, se desangró en el lugar, y terminó muerto.

