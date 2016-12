Cristina Da Dalt presentó su resumen Legislativo

La Concejal Cristina Da Dalt, entregó a la prensa un pormenorizado trabajo de su labor legislativa durante el presente año.

LABOR LEGISLATIVA CONCEJAL CRISTINA DA DALT

PASO LAS LEÑAS

En el mes de mayo de este año, la Concejal Cristina Da Dalt, preocupada por la falta de realización del V Encuentro Paso Las Leñas, y acompañada por todo el Bloque Frente para la Victoria, presentó un proyecto de Declaración solicitando al Gobierno de la Nación Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y al Gobierno de la Provincia de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, realicen todas las gestiones necesarias a fin de dar prioridad, por su importancia y necesidad, a la concreción de las metas fijadas en torno al paso fronterizo “PASO LAS LEÑAS”, convocando urgentemente a la realización del “V ENCUENTRO DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN LAS LEÑAS” que debió realizarse en esta ciudad de San Rafael el pasado año 2015.

Este Vº Encuentro se realizó finalmente en el mes de noviembre de este año, y la Concejal Cristina Da Dalt tuvo participación no sólo en su organización y puesta en marcha, sino también en la Comisión de Diálogo Político, en la que se lograron importantes avances en conjunto con sus pares chilenos.

PARTICIPACIÓN EN EL EBILEÑAS EN CHILE

La Concejal Cristina Da Dalt participó junto al Concejal Mauro Bignert del encuentro binacional EBILEÑAS, el cual se llevó a cabo a la ciudad de Rancagua, en el vecino país de Chile.

En la oportunidad Cristina Da Dalt manifestó que fue muy bueno el encuentro realizado en Chile, ya que a partir de este encuentro tanto la cámara de comercio, como el municipio estarán contemplados dentro del directorio del EBILEÑAS, esto fue pedido por el embajador de la Argentina en Chile, José Octavio Bordón, como así también de la cámara de comercio por su presidente Rubén Piastrellini y el intendente Emir Félix: “Es importante destacar que se ha avanzado mucho en lo que se refiere al Paso Las Leñas, más precisamente en cuanto a los tiempos, se están acortando y las cuestiones técnicas de las licitaciones que se hicieron hace dos años ya se terminaron y se ha realizado una presentación sobre los mismos, por lo cual lo único que falta es que los dos países se pongan de acuerdo y tomen la decisión política de llevar a cabo este mega proyecto y la financiación del mismo”.

EDUCACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL

La Concejal Da Dalt es Presidenta de la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial del Concejo Deliberante, y desde ese lugar, ha llevado a cabo numerosas Campañas Viales durante todo el año, acompañada por los Establecimientos Escolares del Departamento.

Entre ellas podemos mencionar:

La SEMANA DE SEGURIDAD VIAL 2016, Campaña Vial declarada de Interés Departamental, que se realizó bajo el lema “6º CAMPAÑA MOTOVIDA, LLEVAME PERO NO ME LLEVES”, entre los días 06 al 13 del mes de junio de 2016, con la participación de docentes y alumnos de más de 17 escuelas primarias y secundarias, padres, integrantes de la Cruz Roja Argentina Filial San Rafael, Defensa Civil, Coordinación de Juventud, Área Ambiental, Policía Vial y Estacionamiento Controlado.

El “DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL”, fecha en la que se realizó una MEGACAMPAÑA DE EDUCACION VIAL, que contó con:

* CAMPAÑA “ESTACIONAMIENTO CONTROLADO” CON ENTREGA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO AL BUEN CONDUCTOR

* PROYECCIÓN DE VIDEOS EN PANTALLA GIGANTE DE EDUCACIÓN VIAL ESCUELA 4-095 “ISLAS MALVINAS”

* ENTREGA DE BOLSITAS DE RESIDUO CON DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y TERMOPLÁSTICA “SAN RAFAEL”

CURSO DE MANEJO DE MOTOS

En el marco de las actividades organizadas anualmente por la Comisión de Educación Vial, se realizó un curso de manejo responsable de motos para alumnos de nivel secundario del departamento dictada por la Policía Vial, para instruir a los presentes, puntos importantes a tener en cuenta en el manejo, además de realizar una demostración de algunas maniobras.

Esta 3ª EDICIÓN DEL CURSO DE MANEJO RESPONSABLE DE MOTOS realizado en coordinación con Policía Vial, Defensa Civil, IMEC, Comisión de Educación y Ordenamiento Vial del Honorable Concejo Deliberante y Esc.4-006 Pascual Iaccarini, fue Declarado de Interés Departamental por el Honorable Concejo Deliberante.

CONCURSO EDUCAR PARA EDUCAR

En conjunto con los miembros de la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial, solicitaron se declare de Interés Departamental la 4º edición del concurso sobre educación vial bajo el lema: 4º CONCURSO EDUCAR PARA EDUCAR.

Este Concurso se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante con la participación de varias Escuelas del Departamento. En el mismo competían respondiendo preguntas sobre Educación Vial, y eran evaluados por un jurado conformado por ediles, Policía Vial, Dirección General de Escuelas, y Unión Empleados de Comercio.

Ordenamiento Vial

A través de un Proyecto de Declaración, solicitó a Vías y Medios de Transporte de la Provincia, prohíba el estacionamiento en ambos sentidos, de la calle Ángel Diez Martín entre el 900 y 1000 desde la Avda. Sarmiento y hasta la intersección con Avda. Cardonato, toda vez que dicha calle (Ángel Diez Martín) es doble mano, ya que la cuadra referida es la derivación inexorable de la Avda. Cardonato, y en este último tramo deja de contar con los cuatro carriles de circulación, se angosta de tal manera, que en determinados momentos se ve imposibilitado el tránsito por el poco espacio que queda para transitar en el sentido de las mismas entre las arterias mencionadas (Avda. Sarmiento y Avda Cardonato), y ello crea sin querer, embotellamientos en determinadas horas del día, siendo también dificultoso el cruce de los peatones y ocasionales transeúntes, convirtiendo esta intersección en un sector problemático a partir de la reiterada ocurrencia de accidentes viales.

Transporte Público para la Escuela JOSÉ RAMON AMOROSO

Los docentes, padres, alumnos y vecinos de la Escuela José Amoroso, habían recurrido en reiteradas oportunidades ante las autoridades de Dirección Provincial de Vialidad de la zona sur, para la URGENTE reparación de las calles que llegan al establecimiento educativo, como así también al Centro de Salud de la zona. No obteniendo respuesta ni resultado de ningún tipo, a los requerimientos planteados ante la D.P.V., recuerrieron a Dirección General de Escuela a fin de que interceda ante los organismos de Dirección Provincial de Vialidad y ante la Secretaría de Servicios Públicos, debido a que la empresa de transporte que hace los recorridos por la zona reseñada precedentemente, había hecho público su malestar por el estado de las calles (La Falda, Gomenzoro, Los Nogales, Tiburcio Benegas), y que de mantenerse esta situación retiraría el servicio de colectivo por dichas calles cambiando su recorrido. Por esto la Concejal solicitó a la Dirección General de Escuelas, interceda ante las autoridades pertinentes, con el fin de evitar la quita del servicio público de pasajeros que llega a la escuela JOSE RAMON AMOROSO, del distrito de Cuadro Benegas.

ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO PARA ESCUELA ARTÍSTICA

Por medio de un Proyecto de Declaración, solicitó a la DIRECCION DE MEDIOS Y VIAS TRANSPORTE de la Provincia de Mendoza, DELEGACIÓN San Rafael, que se realice una Zona de Estacionamiento para el ascenso de la Escuela Artística Vocacional Nº 5-017 Prof. SELVA CORTEZ DE NUNCIATO ubicada en la calle Coronel Suarez 340 de la ciudad de San Rafael.

SEÑALIZACIÓN PARA ESCUELAS

La Escuela Nº 1-706 “Fernando Luis Abbona”, la Escuela Nº 4-169 “Dr. Leiva” y todos los vecinos del Barrio El Sosneado de calle Los Filtros e Ingeniero Balloffet, plantearon la problemática, que en las calles mencionadas no se cuenta con señalización de tránsito (de tipo estática) adecuada, a fin de minimizar los riesgos que se ocasionan entre las calles Los Filtros y Jacaranda, el alto tránsito vehicular y de camiones, ya que por esta zona es el desvío de camiones. Por esto la Concejal Da Dalt solicitó a Vías y Medios de Transporte de la Provincia, autorice la colocación de carteles de señalización con la Leyenda “DESPACIO ESCUELA”, en la Calle Los Filtros a 100 mts de la Escuela Nº 1-706 Fernando Luis Abbona, y la construcción de Pianitos Vibradores en la en la esquina de calle Los Filtros y Jacaranda, del Barrio El Sosneado.

RADAR DE CONTROL DE VELOCIDAD

A través de un Proyecto de Declaración, solicitó al MINISTERIO DE SEGURIDAD del Superior Gobierno de la Provincia de Mendoza arbitre todas las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad posible, la POLICIA VIAL – ZONA SUR – DELEGACION SAN RAFAEL cuente con el RADAR DE CONTROL DE VELOCIDAD, ALCOHOLIMETRO y PERSONAL, para viabilizar las campañas de prevención vial y aportar lo necesario a los fines de evitar accidentes de tránsito con desgracias personales.

CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL

Contar con un circuito educativo significa aportar un lugar en el que los ciudadanos de San Rafael, puedan realizar prácticas de manejo, con la supervisión y asistencia de un mayor, debidamente habilitado para conducir, es decir, con su respectiva licencia y las condiciones requeridas del vehículo.

En el afán de acompañar a la comunidad de San Rafael, en lo que respecta a la temática de seguridad de vial, es que el Rotary Club San Rafael Este, ha decidido contribuir con la Municipalidad de San Rafael, a fin de construir en las instalaciones del Parque Norte de la ciudad de San Rafael, un CIRCUITO EDUCATIVO Y DE ENSEÑANZA VIAL.

La Concejal Cristina Da Dalt en conjunto con el Rotary, han elaborado un proyecto para crear ese Circuito en la calle Central prolongación Juan José Paso, del Parque General Perón de nuestra ciudad.

San Rafael, no cuenta con ninguna pista de educación vial ya sea pública o privada, y actualmente para la enseñanza de manejo es utilizada la vía pública en cualquier punto de nuestra ciudad, con los riesgos propios de accidentes viales, no tomándose las precauciones necesarias. Es sabido, que a partir del mes de septiembre la Municipalidad de San Rafael, se hará cargo de la Licencia Única Nacional, con la posibilidad que dicho circuito sea un aporte para la práctica de manejo de los aspirantes a la licencia de conducir.

PEDIDO DE INFORME POR DESCUENTO A AFILIADOS A OSEP

Teniendo en cuenta que a partir de los haberes del mes de Febrero de 2.016, se ha comenzado a realizar a todos los empleados públicos de la provincia de Mendoza, el Descuento para la Formación del Fondo para Discapacidad

(Art. 74, Ley 8838), que fuera creado a nivel Nacional a través de la ley N° 24.901, en la que se invita a las provincias y mutuales Nacionales y Provinciales a adherir y proceder a la creación de dicho fondo en sus respectivos ámbitos; siendo OSEP el ente que tendrá a su cargo la recepción de los fondos.

Entendiendo que dejar librado al azar la recaudación para el fondo de discapacidad, que a partir del mes de febrero de 2.016 se les hace a los empleados públicos de Mendoza, es ni más ni menos que una omisión de deberes de quienes en mayor o menor medida tenemos responsabilidades y representación de ciudadanos de esta provincia, se decidió desde el bloque del Partido Justicialista – Frente para la Victoria del Honorable Concejo Deliberante, requerir información de los destinos, el uso y el manejo que de estos fondos se le dará desde la Obra Social de los Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza.

En la solicitud se pidió que se informe: si se crearán cuentas especiales para la recaudación de este Fondo, a fin de que se evite el ingreso a las cuentas generales de dicha Mutual, para evitar que se de un destino diferente del que su recaudación tiene; si el monto recaudado será distribuido o fraccionado de acuerdo a las delegaciones de OSEP en la provincia, y si en caso de que el monto se distribuya en las delegaciones de OSEP cuál será el criterio de distribución, si será un monto fijo o se tendrá en cuenta la cantidad de afiliados.

NORMALIZACIÓN DE ENTREGA DE LECHE DEL PLAN MATERNO INFANTIL

El Programa Materno Infantil proveniente de la Nación establece que niños y niñas reciban gratuitamente leche en polvo fortificada con hierro si el médico del Centro de Salud estima que su salud lo requiere. En otras palabras, la leche que distribuye el Ministerio de Salud se entrega únicamente a quienes concurren al control médico –y sólo si el médico detecta una deficiencia nutricional–. La Dirección Nacional de Salud Materno Infantil distribuye leche en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C.

Esa entrega se hace por indicación y bajo control médico, con seguimiento y registro de los beneficiarios en los Centros de Atención Primaria de la salud en cada Municipio. Desde hace varios años, la entrega por niño es de 2 (dos) kilos, y se realiza a los padres que tienen hijos entre los 6 meses de vida hasta los 2 años de edad, y no cuentan con obra social alguna, por lo tanto el control de niño sano se realiza en los centros de salud o bien en los hospitales. Esto importa un doble beneficio directo; no solo la asistencia alimentaria a quienes más lo necesitan, sino, primordialmente, el control de la salud de los niños comprendidos dentro de esa franja de edad.- En algunos casos de deficiencias en la alimentación del niño o bajo peso de acuerdo a su edad, y conforme indicación médica, se entregan hasta 3 (tres) kilos. Como así también, en período invernal, venía un refuerzo por partida doble, es decir que, a cada niño, se le hacía una entrega de 4 (cuatro) kilos.

La preocupación de la Concejal se dio por la nota presentada por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza, el pasado 20 de Abril, mediante la cual se informa a todos los Centros de Salud, tanto Municipales como Provinciales, como así también a los Hospitales, la reducción del envío de leche entera fortificada a 1 (un) kilo por niño; es por esto que presentó un Proyecto de Declaración solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza, interceda y realice todas las gestiones necesarias, ante el Ministerio de Salud de la Nación, para normalizar la entrega de leche a los Centros de Salud Municipales respondiendo al Programa “Materno Infantil“, garantizando la entrega de ese alimento en las cantidades asignadas.

AMBULANCIA PARA LA VILLA 25 DE MAYO

Frente al pedido de vecinos de la Villa, que manifiestan la necesidad del distrito de contar con ambulancia propia ya que la distancia en caso de urgencia al hospital es aproximadamente de 30 km; es que la Concejal Da Dalt, solicitó a través de un Proyecto de Declaración al Ministerio de Salud de la Provincia, la adquisición de una ambulancia para el Centro de Salud Nº 207 del mencionado distrito.

Con fecha 15 de Julio se consiguió que el Ministro de Salud trajera una movilidad para la Villa 25 de Mayo.

PROTECCIÓN A TRASPLANTADOS

La Concejal Cristina Da Dalt solicitó la adhesión al Sistema de Protección Integral a favor de las Personas Trasplantadas.

El Congreso de la Nación sancionó en el año 1.993 la ley Nº 24.193 sobre Trasplantes de órganos y tejido humano, y nuestra Provincia adhirió a esa normativa a través de la ley Nº 5.913 (luego modificada por la 6.344), lo que implica, no sólo la implementación en el ámbito provincial de esa Ley Nacional, sino también de todas aquellas que en consecuencia se dicten o las deroguen parcial o totalmente.

En diciembre de 2015, se sancionó la Ley Nacional Nº 26.928, por la cual se instituye un Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas en todo el ámbito de la Nación.

Las personas trasplantadas hacen un gran esfuerzo físico y psíquico para adaptarse a sus nuevas condiciones de vida, tanto desde el punto de vista biológico, psicológico como social. Por lo que es muy frecuente que presenten síntomas de ansiedad y depresión estos cambios.

“El espíritu legislativo que impregna la norma es la asistencia y protección de las personas que han sido trasplantadas o se hallan en lista de espera” explicó la edil justicialista.

Las Provincias de Corrientes, Chacho y Santa Fe, ya poseen leyes de este tipo, que crean un Sistema de Protección Integral a favor de las Personas Trasplantadas.

Es por eso, que a través de este Proyecto de Declaración, solicito a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, de tratamiento favorable al proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados, mediante expediente Nº 67077, conforme el cual la Provincia de Mendoza adhiere a la Ley Nacional Nº 26.928 de Protección Integral para Personas Trasplantadas, de acuerdo al art. 13 de la referida normativa.

PERSONAL PARA REGISTRO CIVIL DE GOUDGE

Visto el constante reclamo de los vecinos del distrito de GOUDGE, quienes manifestaron en una presentación que si bien se cuenta con una oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas, la falta de asignación de recursos humanos, ha motivado, con los inconvenientes que ello genera, el cierre de la referida oficina.

Se hace necesario entonces que, las autoridades provinciales arbitren todos los medios necesarios para que, a la brevedad posible se proceda a la apertura de dicha oficina, asignando el personal idóneo. Por esto se solicitó al MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y GOBIERNO de la Provincia de Mendoza, provea los recursos materiales y humanos para la puesta en funcionamiento de la OFICINA GOUDGE del REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, el que se encuentra cerrado en virtud de la carencia de dichos recursos

REGISTRO DE INFRACTORES A LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Concejal justicialista Cristina Da Dalt, acompañada por las ediles Natalia Galamba y Fabiana Esperanza, presentó un proyecto de Declaración, por el que solicita a la Cámara de Senadores de la Provincia, de tratamiento favorable al Proyecto de Ley que tiene como finalidad crear en el ámbito de la provincia de Mendoza el Registro de Infractores a la Ley de Violencia de Género, que

funcionará en forma conjunta en el área del Ministerio de Justicia y Seguridad funcionará en forma conjunta en el área del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Mendoza y en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La violencia de género es un tema que nos preocupa a todos como sociedad, pero “desde los niveles estatales, tenemos la obligación además de ocuparnos, para empezar a cerrarle el círculo a los violentos” explicó la concejal Da Dalt.

NO PERMITIR A DENUNCIADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO SER PROVEEDORES DEL MUNICIPIO

La Concejal Cristina Da Dalt fue la impulsora de la ordenanza que establece que los denunciados por violencia de género no puedan ser proveedores de la Municipalidad de San Rafael.

La iniciativa establece que la Comuna deberá exigir en forma obligatoria “la presentación de un Certificado de Buena Conducta actualizado y vigente en cada concurso de contratación o llamado a licitación de cualquier tipo, todo ello a fin de comprobar que ningún proveedor de la Municipalidad esté denunciado por actos de violencia de género”

PREOCUPACIÓN POR REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL INTA

La Concejal Cristina Da Dalt, presentó un proyecto de Declaración que fue aprobado por el Concejo Deliberante, en el que se solicita que se revea la reducción presupuestaria prevista para el INTA.

“Con mucha preocupación hemos podido advertir que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2.017 ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación prevé para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (lNTA) un presupuesto anual de $ 5.112.000.000” explicó Da Dalt.

La política del Gobierno Nacional claramente plasmada en esta tremenda reducción del presupuesto destinado a tan importante entidad, nos obliga a alzar nuestra vos y a defender que el INTA mantenga su autarquía presupuestaria y funcional, especialmente en lo relacionado a la designación de RRHH mediante concursos de antecedentes y oposición por méritos.

Este importe representa una reducción sobre lo requerido de $1.140.000 destinados a fines operativos que afectan el funcionamiento y el cumplimiento de los compromisos institucionales.

HOMENAJE A PAULA TOLEDO

La Concejal Cristina Da Dalt, como forma de homenajear la lucha incansable de Nury Ribota, mamá de Paula Toledo, que aún a costa de su propia salud, luchó y sigue luchando, no solamente por la memoria de su hija sino para que esta sociedad tenga memoria del daño que puede provocar una injusticia y para que NUNCA MAS, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que el lugar del descanso definitivo de “Poli”, como le decían cariñosamente, sea un lugar que, no solamente rinda un homenaje a esta joven sanrafaelina sino también a la lucha de su madre.

Por ello entiende necesario destinar un sector del cementerio Central de esta ciudad para que, definitivamente ahí descansen los restos de Poli y sus familiares directos; que en vida la madre de Poli tenga la seguridad que, un día, sus restos podrán descansar definitivamente junto a los de su amada hija y su familia.

Este proyecto fue transformado en Ordenanza por el HCD, por lo que se autorizó a la Dirección del Cementerio Central, a ceder, a perpetuidad, a favor de la SRA. NURY RIBOTA, una parcela de terreno del Cementerio Central para la instalación de una BOVEDA PARTICULAR donde deberán ser inhumados los restos mortales de Silvia Noelia Paula Toledo.

CENIZARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL

A través de un proyecto de Ordenanza, propuso crear, en el ámbito del Cementerio Central de esta ciudad de San Rafael, un espacio destinado al depósito de cenizas o “CENIZARIO”, que tendrá el carácter de COMUNITARIO, sin costo para las personas que deseen su utilización.

HOMENAJE A ALFREDO NOMI

La Concejal Cristina Da Dalt, a pedido de la “SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES”, Delegación San Rafael, solicitó en homenaje al reconocido escritor ALFREDO NOMI, oriundo de este Departamento de San Rafael, y a través de él, a todos los escritores sanrafaelinos, se disponga de un espacio a perpetuidad donde descansen los restos mortales de Alfredo Nomi y, en dicho espacio, se pueda habilitar un lugar donde la referida institución rinda homenaje también a los escritores sanrafaelinos con la colocación de alguna plaqueta recordatoria.

Programa de recuperación de los espacios históricos de nuestro Departamento

Tendiendo en cuenta la solicitud formulada por el Director de Museo de Historia Natural, Lic. Luis Ballarini, de iniciar un programa de recuperación de los espacios históricos de nuestro Departamento, en lo que hace referencia de los pioneros y colectividades de San Rafael, la Concejal solicitó se realice la obra de Desplazamiento y Colocación del Monolito de Los Pioneros Italianos.

Se entiende que una primera obra de puesta en valor sería la recuperación del Monolito y Placa referente a la Colonia Italiana, que se halla emplazado en la calle Italia y Avda. Mitre de nuestra ciudad, y que fuera colocada en el año 1.953, recordando que por dicha zona en el siglo XIX se afincaron los inmigrantes llegados de Italia.

CAMBIAR NOMBRE PLAZOLETA DEL INDIO AMERICANO POR PLAZOLETA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La Concejal Da Dalt, se hizo eco del pedido realizado por el Director de Museo de Historia Natural, Lic. Luis Ballarini, indicando que no correspondería el término INDIO, ya que dicho término fue impuesto y empleado por los españoles, creyendo haber llegado a la India, que luego fue mantenido y mal utilizado, siendo que así se lo señala a la persona originaria de la India, siendo también una denominación utilizada en algunos casos despectivamente para referirse a algunos Pueblos Naciones Ancestrales, como insulto, o como sinónimo de salvaje o bárbaro, llevando así a una desvalorización de la cultura indígena.

Por esto, a través de un proyecto de Ordenanza, se buscó cambiar el nombre de la actual PLAZOLETA INDIO AMERICANO, por la denominación PLAZOLETA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, siendo éstos los términos correctos reivindicando la cultura y reconociendo los derechos de estos Pueblos.

HOMENAJE A LOS PRIMEROS CONCEJALES DE LA VUELTA DE LA DEMOCRACIA

La Concejal Cristina Da Dalt acompañó el Proyecto del ciudadano Daniel Carmona para homenajear a los concejales que integraron el HCD en el año 1983.

Fueron distinguidos 16 concejales por “su aporte a la reconstrucción de la democracia, y su participación en la organización del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael” según reza la frase en los cuadros que les fueron entregados como reconocimiento.

Los concejales mandato cumplido homenajeados fueron, nueve de la UCR: Raul Miguel, Manuel Muñoz, José Testa, Enrique Gaspar Zarlenga, Jorge Baldovino Bevans, Hector Hipólito Irigoyen, Hector Correa, Alberto Fidel Orozco, Elio Alfredo Angeloni. Cinco del PJ: Maria Luján Olsina, Humberto Segundo Mogni, Antonio Abdón Gattás, Ramon Jalif y Fransisco Martos. Y Elias Wenceslao Ana del MID y Guillermo Luis Gattas del PD.

TRASLADO DE PERSONAL DEL CEO SAN RAFAEL A MENDOZA

Habiendo tomado conocimiento de reclamos realizados por vecinos, y que fueron receptados por medios periodísticos de nuestro departamento, que el Ministerio de Seguridad había decidido enviar policías del Centro Estratégico de Operaciones de San Rafael al mismo organismo de la Ciudad de Mendoza, generando de esta manera preocupación en un amplio sector de nuestra comunidad, es que la Concejal Da Dalt presentó un Proyecto de Declaración solicitando que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, informe si se han tomado decisiones de trasladar personal del CEO (Centro Estratégico de Operaciones) de San Rafael, al CEO de la ciudad de Mendoza.

También se solicitó se informe a éste Honorable Concejo Deliberante, que en caso de ser afirmativa la decisión de trasladar personal policial de San Rafael a Mendoza, si éstas decisiones son transitorias o permanentes; y en caso de ser permanentes los traslados, informar cuáles serán las medidas a tomar para evitar la pérdida de recurso humano en el CEO San Rafael.

NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA TURISMO AVENTURA

El Concejo Deliberante estableció por medio de la Ordenanza Nº 12.611 nuevas regulaciones para los Prestadores y Operadores de Turismo Aventura, a partir de un proyecto de la Concejal Cristina Da Dalt.

En la mencionada pieza legal se establece que la Municipalidad de San Rafael, a los fines del otorgamiento de la Habilitación Municipal Comercial de los nuevos Emprendimientos Turísticos, otorgará un plazo de 60 días para tramitar ante el Ente Provincial de Turismo, la Inscripción en el REGISTRO DE PRESTADORES y OPERADORES DE SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA, y contar con el CERTIFICADO otorgado por el EMETUR, para el desarrollo de actividades o Servicios de Turismo Aventura que seguidamente se detallan. Esta habilitación será de cargo provisorio y en caso de no presentar la Resolución de EMETUR, caducará de pleno derecho.

En la ordenanza se clasifica las actividades reguladas en:

ACTIVIDADES TERRESTRES:

I. Sin elemento de transporte en terrenos que se clasifican en:

1. Servicio de Senderismo; 2. Servicio de Trekking; 3. Servicio de Ascensos Servicio de Escaladas (Palestras / Roca / Hielo / Vía Ferrata); 4. Servicio de Canyoning / Barranquismo; 5. Servicio de Rapel; 6. Servicio de Esquí de Travesía; 7. Servicio de Exploración de Cavidades / Espeleismo

TIERRA CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS:

II. Con elemento de transporte en terrenos que se clasifican en:

1. Servicio de Tirolesa; 2. Servicio de Canopy; 3. Servicio de Cabalgatas; 4. Servicio de Mountainbike con sendas marcadas; 5. Servicio de Cicloturismo; 6. Servicio de Overlanding con sendas marcadas; 7. Servicio de Salto Elástico; 8. Servicio de Salto Pedicular

Se establece que para los Emprendimientos Turísticos que al momento de la sanción de la presente Ordenanza se encontraren con la correspondiente

Habilitación Municipal y hubieren incorporado a sus Servicios, actividades de las descriptas anteriormente, deberán cumplir con el Requisito de la Inscripción en REGISTRO DE PRESTADORES y OPERADORES DE SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA, y contar con la RESOLUCIÓN otorgada por el EMETUR, para el desarrollo de actividades o servicios de Turismo Aventura, otorgándosele para tal inscripción el mismo plazo que a los emprendimientos a que se hace referencia (60 días), desde la notificación fehaciente por parte de la Dirección de Recaudación de este Municipio, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones de multa y clausura.

Se les exige a los Emprendimientos Turísticos que presten estas actividades que cuenten con una serie de requisitos, entre los que se menciona contrato de locación o escritura, del lugar donde se realizarán las actividades de turismo aventura; plan de Contingencia para la actividad, firmado por un guía competente o quién se designe por parte del Ente, y un informe del Ordenamiento Territorial, para determinar las zonas de uso y realización de todas las actividades.

PROGRAMA NACIONAL DE COMUNIDAD Y MUNICIPIO SALUDABLES

La Concejal Da Dalt, propuso DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables en el Departamento de San Rafael.

En el proyecto también se establecía que debía Iniciarse el proceso de trabajo para constituirse en Municipio y Comunidad Saludable; trabajar de manera activa para modificar los factores que determinan y condicionan negativamente la situación de la salud de la población y desarrollar aquellos que inciden en ella positivamente, para reducir las brechas de inequidad existentes y convocar, apoyar y fortalecer todos aquellos espacios de trabajo conjunto (de actores gubernamentales y de la sociedad) en políticas locales que aborden de manera integral los determinantes y condicionantes de la salud.

Buscan se siga atendiendo pacientes con Obra Social en el Hospital Público

Desde el bloque de concejales justicialistas de San Rafael, se mostraron sumamente preocupados por las decisiones y políticas de salud que se han puesto en vigor en los nosocomios del Norte de nuestra Provincia tales como las adoptadas en el hospital Lagomaggiore, en las que se había decidido suspender las prestaciones médicas a personas que han programado cirugías y que cuentan con obras sociales y hasta prepagas, todo con fundamento en que se encuentra en vigencia la ley de emergencia sanitaria N° 8.834, explicando el ministro de salud de nuestra provincia que se intenta, con ello, priorizar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entienden los ediles que “la salud pública no puede ni debe discriminar, entre los que tienen o no obra social, porque precisamente es estrictamente público el servicio de salud, y por ello crear una ficción de un mundo de incluidos y réprobos, hace injusto cualquier esfuerzo, que desde el estado se haga en pos de los que menos tienen, más aun si el conflicto es que existen problemas en la gestión de cobro, más injusto es el acto de discriminar previamente a personas que tengan o no obras sociales o prepagas”, según reza el proyecto de declaración presentado por la Concejal Cristina Da Dalt.

Por esto, la edil en su proyecto solicitó al MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES, de la Provincia de Mendoza, no se apliquen en el Hospital Teodoro J. Schestakow, las medidas de No Atención a pacientes con Obras Sociales y Prepagas; y no se reduzcan las guardias médicas con especialistas en las distintas ramas médicas.

CORRIENDO POR LOS NIÑOS

La Concejal Cristina Da Dalt colaboró con la organización y puesta en marcha de la séptima edición de la carrera “Corriendo por los niños”, que este año se realizó a total beneficio del área de neonatología del Hospital Teodoro J. Schestakow.

La edil, en nombre del Concejo y el intendente, expresó que “cuando se trabaja de forma mancomunada entre lo público y lo privado, los logros son mayores”.

CONCURSO DE PESCA DEL PEJERREY

Se declaró de INTERES DEPARTAMENTAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO, la edición Nº 30 del Concurso de pesca del Pejerrey, organizado por el Club de Pescadores San Rafael, en el lago del distrito El Nihuil.

DISTINCIÓN A DEPORTISTA DE DESTREZAS CRIOLLAS

Por iniciativa de la Concejal Da Dalt, se distinguió a la Señora Betiana Suarez de Ribñicar por ser la Primera mama en ganar un Zonal de Juegos y Destrezas Criollas llevado a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2016 en el Departamento de San Rafael.

Esta competencia tuvo lugar en el predio del Centro Tradicionalista “Juan Manuel de Rosas”, en la calle Suter al 700 de las Paredes del departamento de San Rafael, evento que contó con la participación de un total de treinta competidores, en el que sólo dos mujeres participaron y una de ellas se alzó con el primer premio al haber obtenido la mayor suma de puntaje en los seis juegos que se realizaron.

DISTINCION A EDUARDO MORA

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, por iniciativa de la Concejal Cristina Da Dalt, reconoció al AGR. EDUARDO MORA por su trayectoria como funcionario de la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, con más de treinta y cuatro años de servicios dedicados, profesional, generosa y honestamente, a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Departamento de San Rafael

DISTINCIÓN A BASILIA ELENA CEBALLOS

La Señora Licenciada en Enfermería Basilia Elena Ceballos, fue distinguida por su prestigiosa trayectoria en el ámbito de salud.

Es importante reconocer el compromiso de la Licenciada Elena Ceballos, con la comunidad a la cual brindó sus servicios y permitió con su dedicación, tiempo y esmero para llevar adelante los planes del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, en beneficio de la comunidad de San Rafael.

A lo largo de su trayectoria, fueron innumerables los cursos de capacitación que dictó en sus más de 43 años en el Área Sanitaria del Departamento de San Rafael, como así también las campañas de vacunación que impulsó en el mencionado Departamento.

DISTINCIÓN A AYELÉN GARCÍA

LA Concejal Cristina Da Dalt, en conjunto con el Concejal Dario Barandalla, impulsaron una distinción especial a la Srita. AYELEN GARCIA, por ser una Deportista destacada de nuestro Departamento, y que integra la Selección Argentina Juvenil Femenina de Balonmano.

Ayelen García, comenzó a practicar la disciplina del Balonmano desde los 9 años en el Club Andes de San Rafael, a los 13 años de edad ya formó parte de la Selección sanrafaelina de Balonmano, y comenzó a ser parte del Programa Nacional de Detección de Talentos, denominado PROHAND.

En el año 2.013 ya iniciado su derrotero como deportista destacada, fue integrante de la Selección Argentina de Balonmano Sub 14, donde se consagroó campeona Sudamericana de Categoría Menores, y que tuvo como sede la ciudad de Alvear de la provincia de Mendoza, en el año 2.014 luego de haber sido campeona Argentina de Balonmano con la Asociación Sanrafaelina de Balonmano, fue nuevamente convocada para integrar la Selección Argentina de Balonmano, para disputar el Torneo Sudamericano de Handball que se desarrolló en la ciudad de Palmira, Colombia, logrando en esta oportunidad el Segundo Puesto.

En el año 2.015, ya consolidado su camino en el Seleccionado Argentino de Balonmano, participa en el Sudamericano de Handball, que se realizó en el vecino país de Paraguay, donde su equipo obtuvo el primer puesto. Ya en este 2.016, sus actividades deportivas no fueron distintas, sino que muy por el contrario han requerido de un mayor esfuerzo por parte de la Joven Ayelen, puesto que fue convocada a los entrenamientos de preselección, que se desarrollaron en las Instalaciones del CENAR, con miras a la conformación del Seleccionado Argentino Femenino Juvenil, para participar en los juegos panamericanos. Cabe señalar que en este 2.016, la deportista sanrafaelina ha participado de todas las instancias de convocatoria nacional.

ENSEÑAR LENGUAJE DE SEÑAS EN LAS ESCUELAS

A través de un Proyecto de Declaración, se pidió por iniciativa de la Concejal Cristina Da Dalt a la HONORABLE CAMARA DE SENADORES de la Provincia de Mendoza, que de sanción favorable el Proyecto de Ley ingresado bajo el Nº 67539, que tiene por objeto incluir en el diseño curricular de Dirección General de Escuelas de Nivel Primario, el contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas Argentina, y garantizar en todos los establecimientos educativos de nivel primario, Públicos y Privado el aprendizaje de lenguaje de Señas Argentina (LSA).

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: BOTULISMO EN ARGENTINA

A través de un proyecto de la Concejal, se declaró de INTERES DEPARTAMENTAL, CULTURAL y EDUCATIVO , la JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: BOTULISMO EN ARGENTINA, organizada por la Filial Cuyo, Asociación Argentina de Microbiología, que se llevo a cabo en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria los días 24 y 25 de Junio de 2016.

JORNADA FEDERAL DE ASESORAMIENTO GRATUITO

Se declaró de INTERES DEPARTAMENTAL, la JORNADA FEDERAL DE ASESORAMIENTO GRATUITO, que tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2.016, en la plaza 9 de Julio, y estuvo a cargo del Colegio Notarial de la Segunda Circunscripción.

PROBLEMAS CON LA TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA

Visto el reclamo de vecinos de nuestro departamento, que señalaban que desde no se podía sintonizar ninguno de los canales de televisión abierta digital (TDA), y que pese a haber hecho los reclamos por falta de señal y cortes al 0800 no habían tenido respuesta por parte de la empresa; la Concejal Cristina Da Dalt presentó esta semana un proyecto por el que solicita al Ministerio de Cultura de la Nación que restablezca los servicios de TDA en nuestro departamento.

Este servicio es de los más consumidos por gran parte de nuestra población, pero pese a esto, nunca se cumplió con la colocación de la antena de TDT (Televisión Digital Terrestre), que hubiera permitido que todo el sur mendocino acceda sin inconvenientes a la TDA.

“Es responsabilidad del Ministerio de Cultura de la Nación, concluir con lo acordado y planificado por la gestión anterior, y ya que el Ministro Hernán Lombardi asumió públicamente el compromiso de llevar a cada rincón de la Argentina la Televisión Pública Digital, nosotros pedimos que en nuestro departamento lo cumpla” manifestó Da Dalt.

PREOCUPACIÓN POR RESTITUCIÓN DE PODER A LAS FUERZAS ARMADAS

A la Concejal le preocupó profundamente el decreto 721/2016 dictado recientemente por el Presidente Mauricio Macri, por el que se modifican las facultades delegadas por el presidente de la Nación, al Ministro de Defensa y a los Jefes de las Fuerzas Armadas, transfiriendo facultades propias del poder político a las Fuerzas Armadas y consecuentemente, debilitando el control civil sobre los asuntos de la defensa.

Resulta importante señalar que el decreto dictado por el Gobierno Nacional, deroga un decreto fundacional de la nueva democracia argentina dictado por el presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, el Nº 426/1984, que establecía que el

Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y es el único. Que cualquier decisión del ejército debía pasar por la órbita del Presidente de la Nación y el Ministerio de Defensa de la Nación en cuanto a designaciones, destino de personal, retiros, bajas y el ejercicio de facultades disciplinarias. En resumen, el Presidente ejercía un control civil sobre las Fuerzas Armadas para evitar que sostengan el poder que les permitió realizar operaciones contra gobiernos democráticos en décadas pasadas. Alfonsín firmó el decreto en enero de 1984, momento de regreso de la democracia luego de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Antes de ese decreto, Argentina mantuvo golpes de estado desde 1930 hasta 1976.

Durante los años siguientes se dictaron normas que consolidaron el gobierno civil de la defensa nacional mediante el fortalecimiento del rol del Ministerio de Defensa, que tomó la dirección, ejecución y supervisión de las misiones y funciones, no sólo de la estructura burocrático-administrativa de la jurisdicción defensa, sino también de aquellas vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Todo el avance logrado en todos estos jóvenes años de Democracia donde las fuerzas armadas, conforme el plexo normativo que ahora se deroga, se encontraban plenamente subordinadas, conforme lo establece la Constitución Nacional, a las autoridades constitucionales civiles, se ve profundamente debilitado con la sanción de este Decreto Presidencial Nº 721/2016, transfiriendo a esa fuerza poderes y facultades que estaban en cabeza de la autoridad civil; poderes y facultades que fueron usados en aquellos años oscuros en contra de la propia vida de muchos compatriotas argentinos; en contra de la República; en contra de la Constitución Nacional; en contra de la Democracia.

La Concejal Cristina Da Dalt presentó un proyecto de Declaración solicitando se derogue la mencionada pieza legal, porque según expresó “entendemos que se hace necesario alzar la voz en contra del Decreto Presidencial Nº 721/2016 y solicitar al Presidente de la Nación lo derogue y reponga el marco normativo existente antes de su dictado. La historia pasada nos obliga a ser extremadamente cuidadosos de las instituciones republicanas, de la Constitución Nacional y, especialmente, de la lograda Democracia”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios