Critican al gobierno de Marcolini: “La cultura no se mancha”

El Profesor Hugo Paez y Gabriela Díaz creadores y directores del Primer Ballet Municipal de Tango y Folklore; hacen público a través de una Carta Abierta como fueron tratados durante su trabajo en el municipio. La soberbia, manipulación y pisoteo con que trataron nuestros artistas, ellos confiesan lo vivido y nos cuentan todo.

Mucho se habló en la campaña política de revalorizar y resaltar la cultura, pero lamentablemente poco se hace. A nivel provincial nuestros artistas queman sus propias obras en señal de protesta por el fortísimo manoseo, desvalorización y falta de respeto hacia ellos. En General Alvear pasó exactamente lo mismo, te presentamos a continuación la Carta Abierta que hicieron los bailarines para que te enteres el detalle de la situación:

CARTA ABIERTA;

Nosotros Hugo Páez y Gabriela Díaz; creadores y directores del Primer Ballet Municipal de Tango y Folklore; queremos hacer público nuestro descargo en total repudio a la inoperancia y falta de criterio moral, profesional de la actual gestión cultural municipal de nuestro departamento y en particular a la actual Directora de Cultura, Liana Piedrafita.

Creamos el proyecto del Ballet Municipal con la ilusión de lograr que nuestro departamento sea representado por los excelentes bailarines y artistas que enriquecen nuestra sociedad. Crear un espacio con valor administrativo y social fehaciente.

Cuando decidimos compartir nuestra idea al Sr Walther Marcolini, confiamos en su constante discurso de revalorizar las políticas y espacios culturales en nuestra sociedad y departamento. Por eso tiempo después de obtener su triunfo en las urnas y antes de que asumiera el 10 de diciembre de 2015, fue invitado junto a un grupo de su equipo; a una cena realizada en nuestro espacio cultural privado en Bowen. En esa ocasión expusimos con un desarrollo visual y escrito esta iniciativa y otras. Presentes estuvieron algunos de nuestros alumnos y comunidad de Bowen.

Con un si como respuesta, viajamos a representar a Bowen y General Alvear en Japón durante tres meses, oportunidad en la que por ejemplo se realizó una presentación en la Embajada Argentina en suelo nipón y se invitó al público japonés a visitarnos en el Primer Festival de Tango y Vino que habíamos acordado junto al ejecutivo municipal.

Al regresar nos acercamos al Sr Intendente para confirmar el proyecto del Ballet y el de realizar el Primer Festival de Tango y Vino para el departamento. Evento que obtuvo un gran recibimiento en su exposición pero que luego, perdió interés en el desarrollo de la gestión en 2016. Más allá de esto seguimos trabajando ya con la aprobación del presupuesto estimado y la creación del decreto municipal para la formación del primer Ballet Municipal de Tango y Folklore. También nos presentamos como los directores del Ballet, con un contrato de locación de $5.000 cada uno. Situación que dadas las circunstancias económicas municipales no generaban un gran gasto. Para nosotros no representaba una gran ganancia, ya que si tomamos en cuenta que de ese total pagamos $620 de monotributo, y desde la municipalidad te restan $100 más, hacemos un total de casi $4.200 mensuales.

Ya con todo supuestamente en regla municipal, comenzamos con el llamado para el cuerpo de bailarines. Luego de una elección mediante audición y presentación de curriculum, dispusimos junto al Sr. Marcos Salcedo, en ese entonces Director de Cultura; la elección de los bailarines más apropiados.

Luego comenzó lo que fue para nosotros una odisea para la compra de la indumentaria para el Ballet. Durante un período estimado de 6 meses realizamos innumerables presupuestos y una agotadora búsqueda de proveedores para que se adecuaran a la situación económica municipal. Actividades que realizamos de manera paralela al desarrollo de los ensayos del Ballet. Comprometidos con la causa y nuestro apoyo a la gestión decidimos seguir trabajando, aún con muchas falencias que afectaban el desarrollo de nuestro trabajo y retrasaban la tan ansiada presentación de nuestros colegas bailarines a la sociedad departamental.

Luego surgieron los verdaderos problemas. Nuestro estimado colega y gran profesional Marcos Salcedo se “retiraba” de su función como Director de Cultura y asumía la Sta. Liana Piedrafita. Persona que ya conocíamos de nuestro distrito de BOWEN. Más allá de nuestras diferencias ideológicas pasadas nos acercamos a felicitarla y ponernos a su disposición como miembros del área de Cultura y directores del Ballet Municipal. Fue invitada a los ensayos en innumerables ocasiones, JAMÁS se hizo presente. Firmó junto al Sr. José Vilchez, Secretario de Gobierno, algunos de los presupuestos para la compra de la indumentaria del Ballet que hoy desconoce totalmente, muchos presupuestos que por diferentes motivos, creemos económicos; corregíamos y rehacíamos semana tras semana. Situación realmente agotadora. No sólo para nosotros sino para los integrantes del Ballet, que no comprendían tanto retraso, y de lo cual nosotros siempre cuidamos no exponer la situación municipal.

También presentamos a la Sta Liana Pidrafita, lo que serían los gastos del Ballet durante 2017. Indumentaria que restaba por comprar, sueldos para los profesores a cargo y el pago de viáticos para los integrantes del staff. Este presupuesto estimado fue, según sus palabras; expuesto para la inclusión del presupuesto de Cultura en el nuevo período económico municipal para 2017. De lo cual dijo que se había aprobado. Que tal vez se podría reducir en algo pero que no habría inconvenientes.

Finalmente después de tantas idas y venidas, concretamos la compra de la indumentaria en diciembre de 2016, indumentaria que está en confección en la actualidad. Después de la buena nueva, nos acercamos a la oficina del Sr. Walther Marcolini para saludarlo el pasado 29 de diciembre por Navidad y Año Nuevo, entregamos un humilde presente y le mostramos lo mismo que habíamos presentado en Cultura. El monto estimado para los gastos del Ballet en 2017. Incluyendo lo que serían nuestros honorarios. Esto fue entregado en mano del Sr Intendente. En la misma reunión se acordó el pago mensual de $1.000 como viático para cada uno de los integrantes del Ballet. Agradecidos nos retiramos a las instalaciones de Cultura Municipal; para comunicar lo hablado: los nuevos contratos y los viáticos para los integrantes del ballet. Allí Liana Piedrafita firmó nuestros contratos que nosotros mismos luego llevamos a oficina de Personal Municipal para ser elevados a otra jurisdicción. Cuando se planteó la formación de un expediente para el pago de los viáticos al staff del Ballet, se negó rotundamente basada, según sus palabras; en su TOTAL desconocimiento del mismo y sus bailarines integrantes. Herramienta Cultural Municipal de la cual ella como Directora de Cultura debería estar empapada. Una vez más se la invitó a los ensayos, JAMÁS SE PRESENTÓ. Jamás se interesó.

Cabe destacar que además de esta situación, siempre nos acercamos a la oficina de la Sta Piedrafita para que nos especificara que necesitaba como actuación del Ballet en Vendimia Departamental. Desde noviembre se pidió esta información para preparar el cuadro de danza que necesitara y que fuéramos notificados del desarrollo de las reuniones para este evento. Propusimos que ya que el Director de Vendimia se encargaba de la parte folklórica, al menos el Ballet expusiera Tango. Jamás se nos informó absolutamente nada.

Durante el mes de diciembre Gabriela Díaz, sufrió una serie de inconvenientes de salud. Con internaciones de por medio. Finalmente fue operada de urgencia el día 1 de enero de 2017. En este proceso nos enteramos mediante una de las bailarinas del Ballet, que el mismo no estaba invitado a Vendimia. El día 4 de enero Hugo Páez se acercó a consultarla sobre los dichos. Conversación que fue grabada, hartos de la soberbia y manipulación con la que éramos tratados. Acto que provocó la abrupta exaltación y enojo de la Sta. Piedrafita. Esta conversación fue expuesta al Sr José Vílchez, a lo cual pidió esperar a solucionar los inconvenientes una vez que el Sr Intendente volviera de sus vacaciones. Y que él le comunicaría lo ocurrido. Al día siguiente nos enteramos que desde Cultura se habían acercado DÍAS ATRÁS a retirar nuestros contratos de locación. Inclusive antes del inconveniente del día 4 de enero.

Al regreso del Sr Intendente a sus funciones municipales, y después que realizáramos varios intentos fallidos de reunión para aclarar la situación; finalmente fuimos atendidos.

En la reunión, estuvimos presentes los directores del Ballet, el Sr José Vílchez y el Sr Intendente. Liana Piedrafita no se presentó, aun siendo la afectada directa. En la misma se realizaron preguntas técnicas sobre los integrantes del Ballet, fuimos cuestionados por nuestro proceder; ya que a su parecer el acto de grabar esa conversación podría interpretarse como extorsión. El Sr. Intendente pidió disculpas por no haber prestado atención en la reunión del 29 de diciembre y que el monto de los contratos sería un poco más bajo de lo solicitado por nosotros. En total serían, $6.000 para la 1ra Asistente del Ballet (Gabriela Díaz) y $8.000 para el Director (Hugo Páez). A lo cual accedimos aun cuando realizamos la totalidad de nuestras presentaciones en eventos municipales en 2016 de manera gratuita. Remarcaron el apoyo realizado a los diferentes eventos culturales y aclararon que este proceder no era apropiado. Nos expresaron su compromiso para solucionar el inconveniente y aclararon que seguiríamos trabajando.

Sin embargo, NUNCA MÁS se habló de los contratos. Siempre que preguntábamos al Sr. José Vilchez, su respuesta fue: -“Todavía no lo hablo con Walther, quédense tranquilos que yo los llamo”. Aún hoy aguardamos el llamado sobre el tema.

Dos días (aproximadamente) después de la reunión que tuvimos con el Sr Secretario y el Sr. Intendente nos enteramos que Liana Piedrafita había comunicado a algunos de los integrantes del Ballet, que nosotros ya no trabajábamos en la municipalidad desde diciembre y que ella ya tenía al que sería el profesor que nos sustituiría. Es decir que esto ya se había hablado hace tiempo.

Se puede imaginar la incertidumbre en la cual estuvimos por días, ya que desde el ejecutivo nos decían a medias una cosa y nuestra superior directa ya tenía nuestro reemplazo. De hecho trabajamos todo el mes de enero sin contrato. Confiando en que esta situación se solucionaría y que podríamos continuar con NUESTRO PROYECTO CULTURAL.

Finalmente, nos hemos dados por despedidos. El día 30 de enero, como última instancia; estuvimos a la espera de una respuesta desde las 7.30am a 11am (4.30 horas reloj), sentados en la sala de espera de intendencia y no fuimos recibidos por el Sr Intendente. Sólo el Sr José Vílchez se acercó para decirnos que todavía tenía que hablar con Walther Marcolini sobre nuestros contratos.

Realmente estamos ante una situación de irrespeto absoluto a la trayectoria, compromiso y reputación de nuestro trabajo. Apoyamos el proyecto municipal actual desde 2015, cuando decidimos entregarles esta herramienta Cultural. Una vez más la imagen de un Maestro Nacional ha sido pisoteada. Confiamos NUESTRO PROYECTO en una gestión que nos ignoró cuando pedimos soluciones ante las falencias de una de las integrantes de su equipo. Hemos sufrido la falta absoluta de criterio y autoridad moral, profesional y cultural en manos de una persona que JAMÁS trabajó por la Cultura del departamento; como lo es Liana Piedrafita. Se ha encargado de manosear y desvalorizar un espacio que logramos para que muchos de los bailarines de nuestro departamento, tengan una herramienta de proyección que antes soñaban. Sueño que alguna vez tuvimos nosotros. Tanto Hugo Páez que cuenta con más de 30 años en la danza y que representó durante más de 12 años a nuestro país con la Danza Argentina a nivel internacional, como de Gabriela Díaz; una bowense aficionada que representó orgullosamente a su pueblo en Japón. Hemos trabajado para que el Tango logre el reconocimiento que hoy tiene en el departamento. Trabajamos incansablemente para crear nuestro Estudio de Arte en Bowen, y ni hablar de los innumerables eventos que realizamos desde 2011.

La Cultura no se mancha y los artistas merecemos un respeto que por años nos han negado. Hemos sufrido en manos de personas totalmente ajenas a este importante espacio del legado social. Personas que han utilizado inescrupulosamente este lugar, para satisfacer su sed personal de poder y beneficios. Basta de mentir con la Cultura como estandarte.

Como sociedad, no podemos permitir que cualquiera utilice espacios para los cuales no están preparados. Y a nosotros no nos enseñaron a callarnos ante las injusticias.

“Aquel que permanece en el silencio ante los actos de injusticia, es tanto o más cobarde que aquel que traiciona a sus pares”

Fuente: http://infobowen.com.ar

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios