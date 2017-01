Desmalezan y nivelan predio del ONABE

Se trata del ubicado entre calles Italia y Tirasso. El día martes arribó a media mañana, al predio que se ubica en Tirasso y Olascoaga, maquinaria traída en carretones tirados por camiones. Las topadoras inmediatamente descendieron de los pesados rodados, que no poseían inscripciones se pusieron a trabajar en el lugar.

Muchos vecinos se hallaban contentos, por que sueñan que hagan una salida a Aristóbulo del Valle y que desemboque en Tirasso. En algún momento circuló el Sanrafaelino, por las vias que estaban en el lugar, pero ello no volverá a suceder, por que las que no se robaron, las retiró el estado, cuando con bombos y platillos reanunciaban la llegada del tren nuevamente, ALL, América Latina Logística, se había hecho cargo de los trenes, por ejemplo del que llegaba a San Rafael, y fueron ellos también los que retiraron, durmientes y vias, que se fueron del departamento, y nunca nadie investigó que sucedió.

Las estaciones de casi todo el ramal, están tomadas por ocupas que actúan como propietarios, o que dicen tener derechos, por que han estado un tiempo producencial. Como ejemplo cercano tenemos las estaciones de Pedro Vargas, Cuadro Nacional, Capitán Montoya en esas condiciones. Otra situación para hacer notar, es lo que sucedió con Tassarolli, que se apropió de la via, en toda la extensión su empresa, desponjando incluso a la Escuela República de Bolivia de su patio, y nadie hizo nada Sucederá lo mismo aquí..? En la zona existe un comodato otorgado a la fundación del Pastór Víctor Doroschuk que la utiliza para el patio de la escuela Redentor que se ubica sobre Olascoaga, no creemos que vaya ha extender sus dominios, quizás por que la cesión en comodato con término tenga algo de doble interpretación.

El predio es propiedad del ONABE, y carecemos de información, de que ubiese sido cedido para realizar alguna calle, o construir algún barrio, que al menos no ha sido publicitado como obra de gobierno. Nuestro pensamiento se dirige más, a que algún privado, ha realizado gestiones para hacerlo suyo, y por ello, tanto despliegue de maquinaria, la cual no es barata la hora de trabajo, que trás dos días de labor lo tienen casi listo lo encargado por el sospechoso propietario.

A no ser que sea un ocupa, y si lo es, tiene bastante dinero, por que ha invertido bastante. De estar siendo ocupado ilegalmente, por más que esté abierto, por que se han robado los alambrados, estaríamos ante un ílicito a la vista de todos, con competencia Federal, ya que son bienes del estado y debería actuar el Juez Federal, quizás aprovechando que hay Feria Judicial se tomaron el tiempo para llevar adelante la faena.

