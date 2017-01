Difonso es una veleta

Jorge Difonso, el intendente de San Carlos, seguidor de Sergio Massa habló luego de que Bermejo, referente del FpV, le pidiera a la Nación una mejor redistribución de fondos coparticipables. Difonso quien se adjudica el massismo mendocino, ahora salió a defender a Macri, como si creyera que el Presidente no le hará un guiño a la Minería en la provincia.

Todo se origina por la transferencia que hizo Macri a Vidal de 25 mil millones de pesos de la Nación a Buenos Aires. Ahora los dirigentes mendocinos se pelean por ser macristas, para ver si le tiran un hueso. San Carlos es uno de los departamentos más pobres de Mendoza, de donde proviene Difonso, que trató de diferenciarse de los otros dirigentes que tiene el massismo en la provincia, con quienes normalmente, nunca se ponen de acuerdo.

El peronista, Adolfo Bermejo, salió a reclamar lo que es “justo” para Mendoza; y los que se precien de dirigentes que juegan por los intereses de la provincia, deberían hacer lo mismo, defender los intereses de Mendoza, no salir a alabar la gestión nacional que no le hace mucho bien a Mendoza. En definitiva un veleta, que precisamente no es la clase de conductores que pretenden los ciudadanos.

Difonso está comenzando a sacar la cabeza por que se acercan las elecciones legislativas, y pretende ser Legislador nacional, pero entendemos que dentro del reparto, no le tocará nada, ya que viene de traición en traición, primero se fue del PD, va se bajó del barco por que se hundía, y ahora siendo un referente massista, alaba a Macri, a no se que halla recibido órdenes desde “Tigre”, por un hipotético acuerdo entre Massa y Macri para los próximos comicios.

Si se pretende que Mendoza sea grande, los dirigentes, deben aunar criterios y luchar por y para Mendoza, dejando de lado los intereses mezquinos que lo movilizan ha hacer declaraciones, intentando llevar solo agua para su molino.

