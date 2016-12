El camino invisible y en un 3 CV

Elmundoen3cv es un proyecto que surge desde que tengo uso de memoria, solo que en ese momento no lo imaginaba de la manera que es ahora.

Cuando era chico recuerdo decir “el día que sea grande voy a viajar por todos lados cortando el pasto”. Hoy a la distancia me parece una locura total y no me quiero imaginar cómo se habrá reído la gente cuando me escuchaba, pero sin embargo era esa una primer aproximación a mi manera de entender la vida.

Muchos años después, terminando el colegio técnico se me presentó la segunda gran revelación. La escuela a la cual asistía organizaba campamentos todos los años los cuales te dejaban muchísimas enseñanzas y para el año final de cursado proponían una alternativa al típico viaje a Bariloche, consistía en recorrer la Patagonia Argentina en el doble de días y a mitad de precio. Era una oportunidad que no podía desperdiciar! Junto con otros doce compañeros, dos preceptores que tenían casi nuestra edad y eran más amigos que preceptores, un pastoralista y un cocinero hippie que vaya a saber Dios de donde lo sacaron partimos en la combi de la escuela hacia el sur. El viaje fue impactante y definitivamente dejó en mí una marca que no iba a ser fácil de sacar. Uno de los dos preceptores me recuerda que me pase todo el tramo de ruta sentado adelante y repitiendo que era eso lo que yo quería para mi vida.

Pasaron otros viajes intermedios, muchas historias de vida, mi ingreso a MAS (Movimiento de Acción Solidaria) y el reencuentro con Seba. A partir de ahí se podría decir que fue mi tercer gran aproximación y la definición de lo que quería para mi vida. Por un lado MAS, me enseñó a entender las desigualdades del mundo y la indiferencia hacia todo lo que no nos afecta de manera directa. Y por otro lado el reencuentro con Seba, uno de mis compañeros de viaje hacia el sur, con el que decidimos en cinco minutos salir a recorrer el sur de Chile en bicicleta, esta experiencia fue la que me enseño que el mundo está también lleno de seis mil millones de otros y que dentro de alguno de ellos siempre vas a encontrar la ayuda necesaria para seguir avanzando, me enseño que con mucha perseverancia, esfuerzo y trabajo compartido se puede llegar a cumplir los sueños.

De este último viaje fue que volví decidido a irme, porque afuera me había encontrado y allá afuera había perdido todos mis miedos.

Una vez de regreso en Rosario comencé a pensar cómo hacerlo, invite a algunas personas a acompañarme pero no era su momento y pensé que eso no debía ser una traba, así fue que entendí que mi partida iba a ser solitaria. Me propuse hacerlo en un vehículo barato, económico y con una mecánica sencilla, la búsqueda era de una combi pero resulto ser que se pusieron de moda y salen excesivamente caras, así fue que me acordé de Nico, un compañero de la facu que está recorriendo Latinoamérica en un 3cv, me comunique con él para conocer su experiencia y fue tal su recomendación que termine por comprar uno.

Elmundoen3cv es el conjunto de muchas vivencias agrupadas que terminaron en definirme viajero y afrontar para este primer desafío de recorrer Latinoamérica partiendo desde Rosario, Santa Fe, Argentina; hacia Ushuaia por la Costa Atlántica y subir por la mítica ruta 40, cruzar a Atacama por el paso de Sico y regresar por el de Jama, seguir subiendo e ingresar al Estado Plurinacional de Bolivia, luego Perú, Ecuador, Colombia, Pasar a Centroamérica hasta llegar a México, a partir de allí volver sobre mis pasos para pasar por Venezuela, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Espero poder tenerte en el asiento de acompañante!