El crimen de Alvear

La justicia quiere saber pormenorizadamente que hizo cada uno el fin de 2016 y los inicios de 2017 de los sospechados de acabar con la vida de Joan Ariel Villegas Gualpa.

La investigación no solo está centrada en los actuales tres detenidos, Juan “El Mono” Cabral, actualmente en el penal sanrafaelino, un menor de 17 años que fue trasladado al ex Cose, y el último el jugador de Fútbol Luciano Cabral, arrestado en General Alvear en la Delegación de Investigaciones, en Calle San Rafael de General Alvear, donde transcurre su segundo día.

Joan Ariel Villegas Gualpa de 27 años, en las primeras horas de la mañana del año nuevo, perdió la vida, producto de una golpiza que le aplicaron en las inmediaciones del Bº El Inmigrante, donde quedó desangrandose luego de provocarle elestallido del cráneo.

Juan “El Mono” Cabral, sabe que cualquier implicancia con la muerte de Villegas Gualpa, que tenga su hijo Luciano, acabará con la carrera futbolística, del joven de 22 años de edad, si no recordemos que le pasó al popular boxeador “Puma” Giménez cuando en una discusión con su pareja, acabó con su vida deportiva, “ella se clavó con el cuchillo” dijo el púgil a la justicia, haciendo alusión a la muerte de su mujer, con quien había mantenido un altercado que terminó de la peor forma.

Más allá de cualquier estrategia del padre de Luciano Cabral, para despegarlo del hecho, al momento no han dado resultados, ya que el magistrado ha decidido mantenerlo arrestado momentaneamente. Obvio que si Luciano no participó de la pelea, será desvinculado de la causa. Caso contrario, el juez busca conocer qué responsabilidad le cupo. Por ello prosigue el pedido de pruebas, en un estricto marco de un secreto de sumario, ya que se estima que hay algunas cosas no se cuentan. Se estima que quien realizará un importante aporte a lo sucedido ese 1 de enero de 2017, es el amigo, con quien estaba Villegas, quien logró huir del teatro de la riña.

Al momento no hay novedades de imputación o desvinculación, de Luciano Cabral, que seguramente se conocería en las últimas horas de la tarde, que es cuando se estaría cumpliendo el tiempo para tener arrestada a una persona, sin haberla imputado.

En las últimas horas se conoció también una carta que publicará en las redes sociales la madre de Villegas Gualpa, donde hace serias acusaciones por lo ocurrido ese domingo a las 8.00 hs en General Alvear donde perdió la vida su hijo.

En la imagen que ilustra la nota aparece Luciano en una comida en las últimas horas del 2016, junto a amigos y familiares.

