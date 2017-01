El equipo de competición de DINFIA

Tras el golpe institucional de 1955 (autodenominado “revolución libertadora”), la Fábrica Argentina de Aviones (que constituía, además, el gérmen de una industria automotriz nacional) sufrió una serie de transformaciones que implicó el abandono de algunos proyectos y la reformulación de otros. A partir de 1957 IAME pasó a denominarse DINFIA, y el automóvil Justicialista (aquel de diseño criollo inspirado en las líneas del Chevrolet de 1951 y propulsado por un motor bicilíndrico de dos tiempos y 700cm3 de cilindrada basado en el probado DKW) siguió en producción bajo el nombre de “Graciela” y se le montó un motor Watburg de tres cilindros fabricado en Alemania Oriental. Lo que poco se conoce de esta historia, es que –pese a sus modestas pretensiones- participó en una de las más exigentes competencias automotrices de aquel tiempo.

Según relata el Arq. Juan Ignacio San Martin “En aquellos tiempos trabajaba en DINFIA Rosmualdo Visintini, quien entre los años 1966 y 1968 corrió con un Graciela del equipo oficial de la fábrica. La historia de este equipo de competición empezó con un auto experimental. Lo probaban y exigían Visintini y un Ingeniero viajando a su máxima velocidad y en su recorrido llegaron hasta Bolivia por La Quiaca. A pesar de haberlo exigido al máximo, a fondo, no se rompió nada. Allí surgió la idea, propuesta por Visintini, de anotarlo para correr el Gran Premio Argentino, una carrera muy exigente con tramos de velocidad extremadamente largos y que recorría gran parte del país. “Si aguantó este viaje tiene que aguantar la carrera”.

Decidido esto el paso siguiente era, según lo exigía el reglamento, homologar el auto para poder participar. Cuenta Visintini que fue todo un tema la homologación, fueron a Buenos Aires, al Automóvil Club, organizador de la competencia. Allí los miraron sorprendidos: ¿homologar qué? ¿Y cuantos autos hay fabricados? “¡Hemos hecho 150 en un año!” “No, imposible darles lo solicitado….” Fueron al Ministerio de Aeronáutica a buscar respaldo. Fueron recibidos por el Ministro en persona al que le explicaron las dificultades para homologar el automóvil y poder participar de competencias de velocidad. Ante esto el Ministro se puso como loco: “¿Qué le importa al Automóvil Club cuantos autos hicimos?” Tomó el teléfono y llamó a la fábrica, al ing. Enriquez y le pidió que juntara toda la documentación de los autos que se habían hecho en los últimos dos meses y se las enviara. “¿Qué le importa al Automóvil club cuantos autos hemos hecho?”

Después de muchos viajes, muchas idas y vueltas llevando y trayendo papeles lo pudieron homologar… y a partir de allí el equipo se presentó a correr el Gran Premio Argentino, una competencia de largo aliento que dividido en etapas recorría casi todo el País. En ese Gran Premio llegaron al final del recorrido los tres autos del equipo de DINFIA.

La gran victoria de Romualdo Visintini manejando un Graciela llego un 12 de agosto de año 1962, en Córdoba, cuando en la competencia denominada “La Vuelta al Pan de Azúcar” le gana a Vicente Formisano, un corredor de Buenos Aires que corría con un DKW auto Unión, a quien era muy difícil ganarle. Ni bien terminó la competencia éste se quejo porque decía que al Graciela en la fábrica le habían hecho una carrocería de aluminio, cosa que el reglamento no permitía. Ante esta pregunta, 40 años después de aquella fecha, Visintini sonríe y dice: “No era de aluminio, era de chapa, pero de una chapa muy fina. Se habían estampado 4 carrocerías con chapa 05. Era un drama cuando tenían que pintarle el numero, especialmente en el techo, les decíamos a los pintores del Automóvil Club Argentino que pisaran sobre las manos nuestras porque si se apoyaban en él se hundía todo. Después de las tres vueltas en carrera al Pan de Azúcar no sirvió mas la carrocería, estaba partida por todos lados. El Graciela, según lo habíamos cronometrado en el camino al aeropuerto Córdoba llegaba a 145 km/h, y el auto Unión de Formisano andaba a 155 km/h. Lo que pasó es que la semana previa yo había dado 35 vueltas al circuito, lo conocía de memoria. Llegaba a la fábrica, me subía al auto y salía para el Pan de Azúcar”.

“Esa carrera se ganaba en la bajada”- le había dicho un viejo corredor, Remigio Caldara a Visintini, “subir suben todos muy rápido, pero bajar….”. Y era totalmente cierto: la carrera la ganaba el que mejor hacía la bajada. Visintini le sacó a Formisano 5 minutos en las tres vueltas. El de Buenos Aires no lo podía creer, tanto que lo denunció ni bien se bajó del auto, pero no tuvo suerte, la denuncia no prosperó. El Graciela ganó su categoría y llegó 3º en la clasificación general. El ganador fue Jorge Cupeiro con un poderoso Jaguar.

El Graciela fue el 2º auto nacional en ganar una carrera, el primero había sido en 1913 un Anasagasti piloteado por su fabricante, el Ing. Horacio Anasagasti, a cuyo vehículo le puso un motor Valot.

El equipo de DINFIA se desarmó cuando el Graciela se dejó de fabricar. A Visintini le regalaron el auto con el que había corrido. Y corrió un último Gran Premio por su cuenta, ya no representando oficialmente a la fábrica de Aviones. Hace el recorrido completo.

Cuenta el piloto que ya le había agarrado la vuelta al problema que tuvieron en varias oportunidades que era el de perforar pistones en carrera. En la fábrica había dos bancos de prueba que se usaban para probar motores de aviones chicos, en los mismos el motor estaba fijo. Allí el motor Wartburg que equipaba al Graciela llegó a entregar 55 hp de potencia, 18 HP más que los 37 originales.

Recuerda el piloto que en un gran premio largo en San Luis y a los pocos kilómetros se le engranó una biela. Desarmó el motor y en 30 minutos cambió el cigüeñal. Salió nuevamente y llegó a Mendoza con un pistón pinchado, no pudo cambiarlo allí por reglamento. Largó así y sobre una alcantarilla le cambia los tres pistones al motor. Llegó a San Juan y sorprendidos los integrantes del poderoso equipo Saab de Suecia le preguntaron: ¿Pero no estaba usted parado desarmando el motor en la ruta? Y sonriendo Visintini les respondió “si tuviera el auto que tienen ustedes les gano a todos en la clasificación general”.

Comentaba Visintini que el Graciela, debido al tipo de suspensión independiente que tenía doblaba mucho mejor que el Auto Unión, y que el Fiat.

En la vuelta de Santa Fe el Graciela ganó la carrera bajo la lluvia y el barro. Esa carrera era auspiciada por Auto Unión y paradójicamente la gano el único Graciela que corrió. “ (Vía Haciendo Camino, historia de la industria en Córdoba).