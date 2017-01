El granizo destruyó todo

En Real del Padre y Jaime Prats la tormenta de viento, agua y granizo el sábado por la noche dejó todo destruido.

El viento huracanado, junto a la lluvia y el granizo volaron techos, tiraron árboles, postes de energía, cortando los cables. La tormenta no dejó absolutamente nada de la producción de esos dos distritos. El poco durazno que quedó en las plantas no sirve ni para pulpa, los secaderos no elaborarán y no habrá trabajo.

A unos productores hasta les rompió el auto que tenían para moverse, le cayó un árbol encima. Se avisora un panorama nada facil para esas zonas, que si no tienen acompañamiento del estado, les será muy dificil.

Imágenes gentileza Delegación Municipal Real del Padre

