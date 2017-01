El padre de Luciano Cabral está arrestado

El padre del futbolista de Argentino Junior y Atlético Paranaense de Brasil, Luciano Cabral, se habría incriminado como el autor material de la muerte del ex convicto Johan Ariel Villegas Gualpa, por lo cual permanece arrestado en la cárcel local. En tanto un menor de 17 años continua detenido y este martes, será trasladado al ex Cose en Mendoza.

Al momento hay dos imputados por el homicidio de Villegas Gualpa y el juez ha ordenado que permanezcan detenidos. El menor de 17 años y José Cabral (44), padre de Luciano Cabral (el jugador alvearense que juega en el Atlético Paranaense en la serie A de Brasil, tras haberse hecho ciudadano chileno con sus 22 años.

Recordemos que el llamado al 911 alertó que habían 5 personas golpeando a una que se hallaba en el piso y que después lamentablemente conoceríamos que había muerto desangrado alrededor de las 8.00 de la mañana del primer día del año.

En anteriores despachos señalabamos que había temor, en ciertos sectores de la comunidad alvearense, ya que quienes habrían participado de la riña no eran BB de pecho, si no tipos de cuidarse.

En la comunidad alvearense algunos señalan que lo están cuidando a Luciano Cabral de 22 años,”El pibe tiene la mosca y vana arreglar todo”. Al momento la justicia no ha emitido orden de captura alguna con el nombre del jugador. Pero esa persona habría estado ahí, dicen, habrá que probar que es cierto. También circuló la versión que, ” si tiene que ir el Bicho a declarar va a ir”. Recordemos que en la Comisaría 14º de General Alvear se habían agolpado familiares, y todos hablaban, y las escuchas de algunos vecinos, curiosos ellos, reproducen la versiones del lugar. En la mañana de este lunes circuló que se presentaría a aclarar su situación y en que lugares había estado en esos momentos, cosa que no habría sucedido, o al menos nosotros no conocemos.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios