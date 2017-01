El RENATRE detectó irregularidades registrales en 203 Trabajadores Rurales

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) junto a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), en conjunto a otros organismos provinciales, realizaron operativos de fiscalización en las provincias de San Juan, Mendoza y Tucumán constatando en 203 trabajadores serias irregularidades laborales.

En las localidades de Carpinteria (Pocito) – Colonia Los Valencianos y Usno (Valle Fertil) de la provincia de San Juan, los días 25, 26 y 27 de octubre, la delegación San Juan del RENATRE, coordinada por la delegada Marcela Conde, recorrieron seis establecimientos agroganaderos en donde verificaron la falta de registración laboral en 30 trabajadores relevados y la ausencia de Libreta de Trabajo Rural además de diversas irregularidades laborales, y les recordó a los empleadores de dichos establecimientos la obligatoriedad de tramitar la Libreta de Trabajo Rural de sus empleados.

El delegado provincial de Mendoza, José Luis Zárate, junto a los integrantes de la delegación, realizaron los días 2 y 3 de noviembre, un recorrido por cinco establecimientos hortícolas de las localidades de Montecaseros, Tres Porteñas – San Martin, Fray Luis Beltrán- Maipú durante el cual relevaron 83 trabajadores rurales que no estaban registrados, en varios de los establecimientos se encontraron adolescentes que no poseían autorización de sus padres para trabajar, no contaban con agua potable y debían utilizar como baño un pozo cerca del corral de los animales como baño.

En la provincia de Tucumán, el día 1 de noviembre, en la localidad de Santa Lucía, se relevaron 90 trabajadores rurales en un establecimiento dedicado a la cosecha del arándano, de los cuales 64 no tenían la Libreta de Trabajo Rural. Además se pudo contabilizar unos 50 empleados más que no quisieron brindar sus datos.

La delegada de Tucumán, Lorena Dumit, junto a los inspectores que realizaron dicho operativo, le informaron a los empleadores la obligación de tramitar la Libreta de Trabajo Rural. Asimismo se les instruyó a los trabajadores sobre el alcance de la ley 25.191, la importancia de estar registrado y las prestaciones que pueden obtenerse. Se dispusieron actuaciones sumariales, y se evalúan acciones judiciales.

El restablecimiento del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), como Ente de Derecho Público no Estatal, fue dispuesto por el gobierno nacional, a partir del 1° de enero de 2017. Ramón Ayala, Delegado Normalizador del RENATRE, y Erica Utrera, delegada reorganizadora del RENATEA, llevan adelante durante el actual período de transición, todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha restitución institucional, dispuesto por el decreto 1014/2016.

