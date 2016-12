GoldenFest Mendoza: “La gran estafa”

Cientos de mendocinos denuncian haber sido estafados por una empresa de eventos cuyo dueño se hace llamar Adrián Ríos o Adrián Guirin y, aparentemente, ya estafó en Neuquén. Indignación.

Cientos de personas reclamando en las redes y en la calle, denunciando haber sido estafados por una empresa: GoldenFest Eventos. Una empresa que se define, en su perfil de Facebook, como “diseñadora de eventos” en la que familias completas han pagado y encargado la fiesta de 15 de sus hijas o su casamiento.

Según la denuncia pública que se conoció hoy, muchos de ellos pagaron miles de pesos por los eventos y los dejaron sin nada.

“Hola, ayer 23/12/16 tenia que haber tenido mi fiesta de 15 pero el estafador ADRIÁN RÍOS que era el dueño de la empresa Golden Fest los mentirosos que me dijeron que tenían todo y a último momento no tenía ni el salón… quiero advertirles a todas las quinceañeras que no lo hagan con esta empresa, para que no sientan el mismo dolor que sentí yo”, dice la publicación de Mica Funez en face y en un WhatsApp que envió a sus grupos de amigos y compañeros, algunos de ellos se unieron a su enojo para hacer sentir el reclamo.

En la noche de este lunes, cientos de mendocinos se reunieron frente al local de la empresa GoldenFest en avenida San Martín al 400 de Ciudad. El reclamo y el enojo eran unánimes.

“¡Ladrones! ¡Delincuentes! Son los calificativos más suaves de estos mendocinos que confiaron su momento más esperado -una fiesta de 15 o su casamiento- y luego de pagar se vieron defraudados ya que encontraron que ni el salón se les había alquilado.

Estas publicaciones que pueden ver, forman parte de un grupo de Facebook formado por la gente que pagó su fiesta y no ha recibido nada a cambio.

“Estafados por GoldenFest” se denomina el grupo, en el que cada día se agregan nuevas personas con enojo y organizando las denuncias.

Chicas que denuncian haber pagado sus fiestas de 15 años, padres que piden justicia por lo mismo. Parejas que pagaron su casamiento (hasta 90.000 pesos) y no encuentran a los organizadores, ni el salón, ni el sonido que les prometieron… tampoco los videos, las fotografías, en fin.Según su denuncia no tendrán festejo y han perdido el ahorro de meses dejando en manos de esta gente ese dinero.

En el grupo Estafados por GoldenFest hay numerosas publicaciones, que aquí adjuntamos en forma de imágenes, donde la indignación por el fraude se hace patente.

