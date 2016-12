Inseguridad: Cansado que le roben cerrará

Un comerciante ha agotado su paciencia al sufrir innumerables robos en su local y ha decidido cerrar. En este caso se produjo en la víspera en Bombal 81 de esta ciudad.

Marcelo Corso, posee un comercio dedicado a la informática en Bombal 81 de esta ciudad, en ese lugar lo robaron tres veces, en la ubicación que tenía anteriormente sobre la primera cuadra de calle Gutiérrez, también lo robaron tres veces, por lo que agotó su paciencia y ayer luego de recibir el aviso del robo, sacó todo lo de valor que quedaba, y lo guardó en otro lado.

Dijo que al momento del aviso “estaba pasado por la Rotonda de La Copa y la policía había conseguido el teléfono de mi suegro y por ello me avisaron, al llegar la Policía se mostró molesta por el tiempo que había demorado, que no se cuanto fue, pero desde la rotonda hasta Bombal 81, conduciendo con stress ante esa noticia”. No debería la Policía cuidar de nuestra seguridad y la de nuestros bienes, para ello demasiados impuestos abonamos.

Lo cierto es que Marcelo cerrará su comercio, donde se desempeñaban dos personas, que indudablemente quedarán sin trabajo, producto de la inseguridad que se vive en el departamento.

