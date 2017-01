Jeep Renegade Trailhawk se exhibe en Argentina

Durante el verano, la marca ícono del off road realizará acciones promocionales en las diversas localidades de la Costa Atlántica. Allí se exhibe toda la gama de vehículos y además estará presente el Jeep Renegade Trailhawk, la versión más aventurera del SUV fabricado en Brasil. Hay pruebas de manejo, clínicas de conducción 4×4 y beneficios para clientes. Hasta el 28 de febrero, Jeep y Ram estarán presentes nuevamente en el Off Road Park, en la Costa Argentina, y en el predio de Benavidez, el Jeep Park, con clínicas de conducción 4×4 de ambas marcas, test drives y mucho más.

La novedad este año es que estará el Jeep Renegade Trailhawk, en versión 4×4, con el destacado motor 2.0 Diesel y una caja automática de 9 velocidades, que será exhibida en el Off Road Park, para que el público pueda conocer las características de este nuevo modelo que se estima lanzar a mediados del 2017.

Ya instalado como la meca del off road del verano en su séptima temporada, Jeep y RAM ponen a disposición de clientes y público en general el Off Road Park, un predio único en el país, especialmente diseñado y creado para realizar pruebas de manejo 4×4. Posee más de 35 obstáculos con diferentes grados de dificultad, donde los participantes podrán probar la capacidad de los vehículos en diferentes suelos y situaciones de conducción off road, en un ambiente natural, seguro y controlado, bajo la atenta mirada de pilotos profesionales.

Jeep Renegade Trailhawk y más

Ubicado sobre la Ruta 11, en el km 407, el predio estará abierto hasta el 28 de febrero. El público podrá participar de test drives de los siguientes vehículos:

· Jeep Renegade (versión Sport Plus y Longitude)

· Jeep Grand Cherokee

· Jeep Wrangler Sport

· Jeep Wrangler Rubicon

· Ram 1500

Durante la mañana, todos los días, excepto viernes, de 10 a 13 horas, mientras que por la tarde, todos los días de 16 a 20 horas.

Por otra parte, se podrá disfrutar del verano en Buenos Aires en el parque temático ubicado en Benavidez: el Jeep Park. Además de las pruebas en la pista off road, actividades deportivas como wakeboard, fútbol, gimnasio, BMX, palestra, entre otras, serán opciones para entretenerse en esta temporada.

Ubicado sobre la calle San Roque 2500, en Benavídez, el predio estará abierto para test drives de jueves a domingo de 10 a 19 horas, allí tambíen estará el nuevo Jeep Renegade Trailhawk.

Clínicas de conducción exclusivas para clientes

Además de exhibir la versión más preparada para el uso off road del Jeep Renegade Trailhawk, con el objetivo de brindar un servicio diferencial a sus clientes, las marcas Jeep y Ram dictarán cursos de conducción en el Off Road Park, orientados a usuarios que se inician en la actividad todo terreno, brindando información sobre el correcto uso de estos vehículos, los dispositivos de tracción, elementos de seguridad, tips de conducción y técnicas básicas de rescate entre otros temas.

Habrá clínicas de conducción 4×4, los días viernes, de 9 a 14 horas. Los interesados podrán reservar su turno ingresando a jeep.com.ar. Además, habrá un Centro de Consulta Express Mopar atendido por técnicos profesionales de la marca quienes podrán orientar a clientes sobre repuestos, servicios y accesorios.

