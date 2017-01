La mitad de las bengalas no encienden

Aseguran que la mitad de las bengalas de la lucha antigranizo no encienden y son de una partida más económica, pero mas cortas, que han tenido problemas. Esto explica el desastre en el agro de Real del Padre, Jaime Prats y el norte de Alvear el pasado sábado.

Alfredo Charparín, delegado de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Mendoza, ratificó que el paro de pilotos de la lucha antigranizo se mantiene desde las 8 de este jueves y por 4 días. Reclaman que los pasen a la planta permanente del Estado ya que hace 11 años que venimos trabajando en en negro, contratados, tenemos que pagar la obra social, trabajamos sin ART y nadie nos da una respuesta..”

Reveló que “el nivel de soberbia de éste gobierno es total y no escuchan a nadie. No hay diálogo porque si nos llaman y nos piden 4 o 5 días mas, lo podemos hacer. Pero no escuchan y lamentablemente, aunque nos duele porque soy hijo de agricultores y he trabajado en el sector, no nos queda otra alternativa. Nos rechazaron pedidos de audiencia desde febrero del año pasado como si le estuviéramos pidiendo a Putin u Obama una reunión..”

En cuanto a la efectividad de las bengalas denunció que “he tenido registros en la ultima tormenta de ALvear coincide con una nueva partida de bengalas que se negociaron porque eran mas baratas pero mas cortas pero tienen un promedio de falla del 50 % y tenemos vuelos con falla del 70 %

El radar nos dice desde abajo que enciendan 4 (bengalas) por ejemplo en una determinada tormenta y cuando bajamos de día vemos que están sin prender pero que las tenemos contamos por el gatillo desde el avión.. En algunos casos es del 30, otros del 50 y hasta el 70 % de falla..”

“En el Centro de Operaciones de Radar tienen todos los datos, esto no se puede ocultar, mis compañeros los tienen porque los pilotos llenan una planilla y todo eso va a un Registro Técnico de Vuelo del avión y luego va al Centro de Operaciones de Radar. Los controles existen y la casualidad da que se empezaron a utilizar el fin de semana” cuando la piedra arrasó en Real del Padre, Jaime Prats y el norte de Alvear.

El dirigente gremial dijo que “hoy iban ha realizar un vuelo de prueba para auditarlas pero no sé que irá a pasar.. Les pido a los medios que se unan” para que el tema se difunda en la Provincia.

Sería bueno que alguno de los dos legisladores que le quedan a General Alvear como Gustavo Villegas (UCR-Cambiemos) como Gustavo Majstruk (PJ) presenten de manera urgente un pedido de informes al Gobierno de Cornejo.

Fuente Radio Uno Alvear

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios