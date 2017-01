La pobreza es del 35,3% y la indigencia del 7,8%: 108.000 mendocinos no tienen para comer

La DEIE, conducida por Biffi, inició nuevamente las medidas en 2016 y se puso como objetivo contar con datos fidedignos a fines de ese año para tener una radiografía clara de la situación económica y social en Mendoza. Iniciado 2017, pero con datos de octubre del año pasado, el organismo difundió los índices de pobreza e indigencia, los cuales dejan ver un panorama triste que se condice con el 35,5% de pobreza para la región de Cuyo según el INDEC.

El primer dato a tener en cuenta es que el 35,3% de los mendocinos, según el Gobierno, no pueden adquirir mensualmente la canasta básica, ubicada en $3.866 (para una sola persona), por lo que son pobres. En tanto, de ese 35,3%, el 7,8% ni siquiera puede adquirir los productos básicos para alimentarse, por lo que califican en el rango de indigentes. Estas personas no llegan mensualmente a juntar $1.504 cada 30 días.

Si el número es traducido a hogares, podemos ver que el 25% de las casas en las que habitan mendocinos es pobre (no alcanzan los $11.946, la línea de la pobreza para una familia tipo), mientras que el 4,9% de las familias locales no tienen ni para comer (no alcanzan los $4.647). Los números corresponden a los conglomerados urbanos de Mendoza, por lo que no se incluyen a las viviendas rurales.

Así, desde la DEIE dejaron ver que el número de mendocinos pobres asciende a 489.600, de los cuales 108.000 también son indigentes. La encuesta se realizó en toda la provincia y también se analizaron las condiciones de vida de los vecinos, aunque en esta oportunidad el dato surge únicamente de comprar los ingresos declarados con las canastas básicas total y alimentaria.

“Los números no son los que nos gustaría mostrar, pero hemos tomado la decisión política de tener datos, difundirlos y tomar decisiones de políticas públicas en base a ellos. Esperemos que la próxima vez que se difunda información sobre pobreza e indigencia los números sean mejores”, dijo a Sitio Andino el titular de la DEIE. Desde ese organismo destacaron que la intención es realizar otra encuesta en abril, aunque no saben si llegarán a tiempo. De todas formas prometieron que en todos los octubre, por lo menos durante el actual gobierno, se brindará información al respecto.

En tanto, en las próximas semanas el Gobierno analizará también los datos estructurales que arrojaron las encuestas. Con esto se buscará conocer no sólo los índices de pobreza e indigencia en Mendoza, sino también la pobreza e indigencia estructural.

El margen de error

Como toda estadística, la difundida por la DEIE tiene un margen de error y el índice de pobreza en Mendoza podría ser más o menos que el anunciado. Uno de los puntos que podría influir es que, habitualmente, los ciudadanos “subinforman los ingresos”, situación que lleva a muchas familias a estar por debajo de la línea oficial de la pobreza, cuando en los hechos está por arriba.

“Esta encuesta, además, no tiene en cuenta la ayuda no monetaria que el Estado puede brindarle a las personas. Por ejemplo si una familia tiene subsidiado el pasaje de colectivo, hijos que asisten a escuelas donde reciben merienda u otro beneficio, tal vez puede estar por arriba de la línea de pobreza y esta encuesta no lo refleja”, aclaró Biffi.

Igualmente, el margen de error que puede tener el análisis es bajo y queda claro que la pobreza en Mendoza está entre el 30 y el 35%, un número elevado, superior al promedio nacional informado por el INDEC y muy por arriba del 23% del que se hablaba en 2015, cuando la DEIE (durante la gestión anterior) difundió estos datos por última vez.

Detalles metodológicos

La extensa encuesta se realizó en 6.946 hogares distribuidos a lo largo y ancho de Mendoza, en los 18 departamentos. Participaron 150 personas (120 encuestadores en la calle) y se calcula que la cantidad de hogares en la provincia alcanza los 411.000, por lo que se preguntó en más del 10%.

Fuente Sitio Andino