Las calenturas se pagan: Aprendé...!

Desde enero, los argentinos –y los mendocinos– nos encontraremos con un conjunto de cambios en la economía cotidiana que impactaran en el bolsillo y harán que el primer mes del año abra el 2017 con fuerte inflación. A quien probarás votar en las próximas elecciones, lo que si te aconsejo no votar por calentura, por que en defintiva son todos iguales, leones con piel de cordero…

Mirá como fue el “cambio” que votaste…! Y tu salario cuanto se incrementó, no me digas que te quedaste atrás de la inflación que es galopante, que todavía no tenes paritarias como nosotros los periodistas…

Monotributo

Según la nueva norma, habrá un aumento de las cuotas de 75 por ciento. Por otra parte, la cuota mínima mensual del monotributo aumentará de 39 a 68 pesos, mientras que la máxima pasará de 2700 a 4725 pesos al mes.

Prepagas

El Gobierno nacional autorizó un aumento de 6% en las cuotas de la medicina prepaga que regirá a partir de febrero.

Alquileres

Uno de los grandes cambios del nuevo impuesto a las Ganancias es que permite deducir alquileres para pagar menos. Para obtener ese beneficio, quienes alquilen deberán contar con un comprobante de pago en blanco, algo poco habitual en ese mercado. De manera que quien firme el año próximo deberá tomar ese recaudo, ya sea inquilino o propietario.

Precios cuidados

El 6 de enero termina el programa Precios Cuidados, que lanzó el kirchnerismo cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y la iniciativa tuvo una gran aceptación de los consumidores. Por eso, se está trabajando actualmente para extenderlo y si se concreta, la nueva versión de Precios Cuidados legará con aumentos.

Combustibles

A partir de la primera quincena de enero regirá el primer aumento de los combustibles. Las subas, que rondarán el 8%, podrían aplicarse entre el 7 y el 9 de enero. De esa manera, la nafta súper de YPF llegará hasta los $ 19.

Petróleo

El año próximo será marcado en el calendario como el período en que los precios locales del petróleo se alinearán de nuevo con los internacionales, algo que no ocurre desde la crisis de 2001. Eso tendrá efectos sobre los consumidores, que notarán vaivenes en los valores de los combustibles, al alza o a la baja, según la cotización del petróleo en el mundo y la marcha del tipo de cambio.

Otros servicios

Aunque se estima que la inflación del 2017 será menor que la de este año, es probable que diversos servicios no regulados en términos de precios apliquen aumentos en los primeros días de enero que estuvieron postergados en diciembre. Es el caso de los seguros de diverso tipo.

Boleto de colectivo

Será de 8 pesos en urbano, según lo ya anunciado por el Gobierno provincial para los recorridos del Gran Mendoza.

Luz y gas

Estos servivios también van a sufrir modificaciones, que ya estaban anunciadas desde hace un par de meses.

Agua

El servicio de agua se incrementará un 35% según lo anunciado oportunamente por Aysam y ratificado por el Epas.

Como reflexión todo lo que sucede, es causa y efecto de quienes votaron ese cambio, y hay otros que siguen pregonando otro cambio, por que no nos dejamos de joder y probamos laburando a ver si en serio cambia la cosa, pero a favor nuestro, los trabajadores. O sea al que le gusta el durazno que se aguante la peluza.

Escucho en la calle a cada 4 de copas, soñando ponerse un traje y sentarse en una banca, pero no para cambiar nada, si no para ponerse en el bolsillo una dieta de legislador bastante interesante, y muchos de ellos de los que hoy están en la actividad privada no podían sostenerse, le debían a cada santo una vela, y ahora los descubridores de la pólvora, unos verdaderos hipócritas, pero bueno, no debemos olvidarnos de donde venimos, los padres y los abuelos de muchos argentinos bajaron de los barcos, y a esos no le pedían certificado de buena conducta para llegar a la Argentina.

Si la AFIP investigara un poquito nada más, de algunas denuncias que tiene y no actua por que precisamente esos denunciados tienen poder y pueden hacerle pasar un mal rato a un inspector y hasta perder el trabajo, mientras los delincuentes de guante blanco siguen paseandose en sus poderosos vehículos, como si los comunes mortales, esos que hacemos la Argentina día a día no supieramos quienes son y de donde vienen.

