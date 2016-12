Las Pequeñas Bodegas en San Rafael

BODEGA DE PILAR IZUEL Y AMBROSIO BIURRUM

Don Bernardino Izuel, de Villa Atuel,tuvo ocho hijas de su primer matrimonio, una de ellas fue Pilar, quien al tener la edad necesaria contrajo matrimonio con Ambrosio Biurrum. Don Izuel,

como hizo con todos sus hijos, les regaló las tierras para plantar las viñas y hacer una Bodega en La Izuelina.

Construyeron, en 1920, una bodega pequeña,con piletas de cemento. Cuando don Ambrosio falleció, Pilar decidió continuar con la empresa, pero le fue muy mal, hipotecó las propiedades y perdió todo con los Bancos.

Uno de sus nietos hizo un arregló con el Banco y se fue a vivir a la Bodega, desarrolló viveros y vendía estacas. Llegó a elaborarvino con marca registrada. Pasado un tiempo debió vender y lo hizo a un chileno.

BODEGA DE SIMÓN CÁCERES

Don Simón Cáceres, nació en Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, en 1870. En 1918 se radicó en Colonia López, distrito de Villa Atuel, siendo uno de los pioneros de la zona.Toda su vida fue un ejemplo de trabajo. Fue uno de nuestros criollos que se adaptó a las labores agrícolas, las hizo bien y se destacó en la labor.

Llegó a poseer 38 ha con viñedos y frutales y también construyó una bodega que absorbía su propia producción.Elaboraba vinos comunes.Tinto, clarete y blanco. Registró las marcas “Cáceres”, “Jaliff” y “Derra”. Hasta muy avanzada edad, siguió dirigiendo su finca y su Bodega, sin decaer en el esfuerzo.

BODEGA AYERSA

Según información recibida, esta bodega estaba situada en la actual Villa 25 de Mayo. Ubicada en la bajada de los caracoles,antes del río. Estaba construida de adobe y pasado un tiempo la humedad la derrumbó. Según contó don Pedro Ayersa,nieto del fundador, al abuelo don Juan Gutiérrez,fue estala primera bodega que existió en la zona. No he tenido mayor información para afirmarlo o no.

BODEGA BALBUENA HNOS

Este establecimiento, frutícola y vitivinícola, estaba situado en Real del Padre. Habían registrado la marca de vinos Balbuena, en sus variedades: Blanco,Clarete y tinto.

Según tengo entendido fue una firma muy importante, pero no he podido registrar más datos. Como aporte a María Elena Izuel en la década del 70 esos establecimientos fueron vendidos a Jorge Tricerri, que todavía poseía la recordada fábrica Spat en General Alvear y había adquirido la Bodega Juan Balbi en Jensen y Sarmiento de Las Paredes- Actual Munn-Pero nunca llevó adelante ningún proyecto productivo en el lugar. Tenía esas intenciones, pero nunca lo logró, ya que posteriormente fue vendida la propiedad.

BODEGA DE JUAN BERTONA

Italiano de origen, don Juan Bertona nació en 1883. La vida en Italia no era buena y como la mayoría de los inmigrantes,decidió viajar a la Argentina en busca de un mejor estilo de vida.

Llegó a nuestro país en 1900 y se estableció primeramente en Luján de Cuyo, donde logró comprar más de 200 ha y construyó una importante bodega. Años después se trasladó a San Rafael donde adquirió el establecimiento bodeguero de don Miguel Martín Ruiz, ubicado en la calle Adolfo Calle en el Cerrito, junto con 84 ha de viñedos y formó sociedad con sus hijos. Elaboraban las uvas de su propia cosecha, con una capacidad de 15.000 hl.

