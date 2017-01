Lo demolieron...!

Este portal de una casa tipo pompeyana ubicada en calle San Luis entre José Federico Moreno y Monte Caseros de Mendoza, acaba ser demolida y así parte de nuestra historia.

Era uno de los mejores ejemplos que perduraron en Mendoza y lo que era la Ciudad Vieja y uno de los más espléndidos de la ciudad.

Por supuesto que esta casa, de propiedad privada y particular, es decir no es estatal, estaba inventariada como Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad Capital. Le sirvió de algo? que fuera inventariada? Parece que para las propiedades privadas no son para nada vinculante.

¿Destino inmediato? Por ahora baldío…Destino posible playa de estacionamiento.

Yo me temo que los agentes inmobiliarios deben tener acceso a este inventario patrimonial oficial para saber cuales serán las próximas víctimas urbanas de la especulación inmobiliaria.

¿Sirvió para algo la legislación vigente? Para nada…

A los inversores privados les interesa poco y nada preservar el patrimonio cultural. Billetera mata patrimonio!!

Por Jorge Ricardo Ponte-Investigador Científico del CONICET en “Ciudad y Territorio” del INCIHUSA CCT-Mendoza.

Doctor de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Especialidad: Sociología. 1998.

Diplomado en Historia Latinoamericana en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París III, 1995.

Posgraduado en el Instituto de Restauro de Monumentos e Historia de la Arquitectura de la Università degli Studi di Firenze (Italia) 1978.

Arquitecto, 1975.

En el año 2010 obtiene la prestigiosa Beca Guggenheim de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation (NYC, USA) para América Latina y el Caribe (categoría: Humanidades; campo estudio: Arquitectura, Planificación y Diseño).gugenheim

Autor de los libros: “La fragilidad de la memoria. Representaciones, prensa y poder de una ciudad latinoamericana en tiempos del modernismo. Mendoza 1885-1910” (1999); “El Carmen. 1895-2005. Hospital de la filantropía. (2005); “De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias. (2006); “Mendoza, aquella ciudad de barro”. (2008) entre otros.

Más de 210 menciones en entrevistas y requerimiento de opinión profesional en diarios mendocinos.

jorgericardoponte@gmail.com

página Web http://jorgericardoponte.com.ar/

