Los Bº entregados sin factibilidad de servicios

Los complejos habitacionales que entregara el Gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, junto al Intendente Municipal Emir Félix no tienen factibilidad de Gas Natural y recien a partir de los primeros días del próximo año podrán concurrir a Edemsa a pedir la bajada de energía a la vivienda. Solo podrán solicitarla, por que la línea que debe abastecerlos no está preparada para ello todavía. Como se sabe San Rafael si no hace una planta nueva de gas, no tendrá posibilidad de conectar a nuevos usuarios, ya que el cupo esta agotado.

Los adjudicatarios han denunciado, que la instalación interna del servicio de agua potable es irregular, o tiene falencias, ya que si sale agua en la cocina, no sale en el baño, o sea en simultaneo no funcionan las dos conexiones internas. “Y si habrán demorado el barrio para entregarlo…!”, dicen los vecinos de los nuevos complejos habitacionales, “estabamos cansados de pagar alquiler y hoy la plata no alcanza para nada”.

Estas viviendas fueron construidas por la anterior gestión gubernamental de la provincia, y demoraron más tiempo de lo debido, por que la UCR no aprobaba el presupuesto, una vez que ello sucedió, comenzó a funcionar nuevamente la burocracia a la que estamos acostumbrados los argentinos y el Gobernador e Intendente entregaron las viviendas del Barrio Pilar y Sitravi.

