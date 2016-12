¿ Los inspectores donde están...?

Q´Fruta… De acá hasta allá es mío y aquí no se jode… pareciera ser la temática de trabajo de la importante verdulería Q´Fruta ubicada en Mosconi y Avenida Zapata, de esta ciudad, y con locales en otros lugares de la ciudad.

¿Será una zona liberada, por que los inspectores municipales allí no llegan, como tampoco se acercan los de la Subsecretaría de Trabajo, a corroborar la cantidad de chicos y jóvenes que son explotados y maltratados laboralmente. No quiero pensar que ese lugar tampoco puede ser inspeccionado, como sucede con un medio de difusión,(también con empleados en negro o contratados, de la misma forma, que en el estado, como en LV4), al que el gobierno provincial le adeuda 9 meses de alquiler, entonces los inspectores de trabajo “tendrían la orden verbal de no molestar al propietario del local donde se aloja la subsecretaría de Trabajo en San Rafael.

La fruta que vende es excelente,muy rica, los precios son acomodados, pero ello no lo exime de apoderarse de la vereda, que es pública y de todos quienes hipoteticamente circulamos por la zona, como tampoco puede adueñarse de un gran lugar de estacionamiento donde se halla una importante cantidad de leña para la venta. A lo mejor debería pensar de que se trata de algún buen señor con lazos con la política, ya que en gran parte del día, pareciera ser que dos Bicipolicías tienen una parada por largas horas en la esquina cruzada a Mosconi y Av. Zapata costado Norte del Bº Kenedy. Si este servicio es gratuito, yo también lo quiero tener.

Como corolario las inspecciones están lo más cerca posible de quien debe inspeccionar, pero a veces no se cumple por que la superioridad no lo autoriza, quien diría no que un simple mortal intente ser más poderoso de una Ley, en verdad es un enano que ha vivido de prestado y muchas prevendas toda su vida, por eso por allí dicen dale un cargo a una persona y podrás ver quien es, y aquí se cumple en todos los casos planteados, a la perfección.

Tengo un amigo, a quien aprecio y admiro por que es un verdadero profesional, pero en muchas oportunidades se enfada conmigo, por mi forma de contar las cosas que suceden, que solo son reflejo de la realidad, pero bueno no soy un periodista militante, ni hago prensa para un gobierno. Si no la escribía hoy después me iban a decir que la noticia era vieja, pero eso sucede a diario, se vio acrecentado el 24 de diciembre y esta mañana 31 de diciembre.

