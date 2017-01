Monte Comán reclama atención en salud

El gobierno sin haber cumplimentado el acuerdo que realizó hace una semana atrás de disponer un médico las 24 horas en la zona, obligó a los vecinos a liberar el corte de ruta e imputó a 5 personas por cortar una ruta en Monte Comán, que es un delito federal. Los vecinos solo reclaman salud, ni de vacaciones se han ido.

La salud debe ser la prioridad, ya que no pueden existir más muertes sin atención médica, por que es un derecho humano y no tiene discusión. El pueblo de Monte Comán es un pueblo pacífico, si no basta recordar cuando le cortaron los pies y las manos con el cierre del ferrocarril que era su principal ingreso, solo lloraba y ahora enviar 100 infantes armados con balas de goma, canes, ademas de Gendarmería, solo para amedrentar a un pueblo que lo único que pide es salud, ¿es necesario tanto movimiento…? no hubiera sido más práctico enviar el médico que pide el pueblo..?

A cinco personas que fueron notificadas en el corte de ruta, les abrirán una causa en el Juzgado Federal, del Dr Eduardo Puigdengolas, flamante Juez Federal de San Rafael, podrá condenarlo tal cual lo indica el Código Penal en su “art. 194 que aún sin crear una situación de peligro, pero por el sólo hecho de impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, en este caso, serán reprimidos con prisión de 3 meses a 2 años”.

Demasiadas amenazas a un pueblo que en algún momento dirá basta y hará tronar el escarmiento. Al menos ya se dio cuenta que existen cambios en el manejo del gobierno, pero también es cierto que si no llaman la atención de esa manera, no se hacen sentir y no le dan lo que merecen, con el agravante de que están tributando a diario por ello.

La situación al momento es que media calzada está liberada en la Ruta, cinco persona imputadas por el corte, pero el médico que figuraba en un acuerdo firmado hace una semana todavía no aparece,menos la ambulancia y de los enfermeros ni hablar.

Por los medios de comunicación hablaron los funcionarios a cargo de la salud del sur mendocino, señalando que estaban trabajando, pero la realidad es que no se soluciona hablando por un medio, se soluciona respondiendo a la requisitoria del pueblo que es UN MÉDICO LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO. La cosa es que el Gobierno, no cumple lo que promete, por que desde el Ministerio de Salud informaron que ya están avanzando los trámites para poner en funcionamiento al profesional lo antes posible. Todavía no sucede.

