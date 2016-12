Murió el cantante británico George Michael a los 53 años

“Falleció de manera pacífica en su hogar durante la Navidad”, dijo su representante. Vendió millones de álbums en su carrera durante 40 años

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció de manera pacífica en su hogar durante la Navidad”, dijo su publicista según declaraciones reproducidas por PA.

El cantante saltó a la fama como miembro del dúo pop Wham!, conocido por hits como “Club Tropicana” y “Last Christmas.”

Michael, cuyo nombre verdadero es Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbums a lo largo de su carrera durante cuatro décadas.

A lo largo de su vida, George Michael protagonizó varios incidentes vinculados al consumo de drogas.El cantante de “Careless Whisper” pasó cuatro semanas preso en 2010 por embestir con su Range Rover una tienda del norte de Londres tras haber fumado marihuana.Tres años antes fue hallado inconsciente en su Mercedes Benz y admitió haber consumido drogas, pero escapó a una pena de cárcel tras aceptar cumplir 100 horas de tareas de interés social.

Como artista encabezó reiteradas veces la lista de principales y entre los más de 100 millones de discos vendidos figuran 20 millones de su exitoso disco “Faith”, en 1987.

Hijo de Kyriacos Panayiotouque. un restaurador grecochipriota, George se mudó a Gran Bretaña en la década del 50 casado con la bailarina Lesley Angold Harrison, y comenzó su carrera en locales juveniles como DJ.

Su primer disco como solista, “Careless Whisper”, cuando todavía conformaba el dúo, llegó a vender 6 millones de unidades en todo el mundo. Michael participó en el proyecto de Bob Geldof, Band Aid, poniendo la voz para la canción “Do They Know It’s Christmas?”, una suerte de versión británica de “We Are the World”, y donó las utilidades de “Last Christmas/Everything She Wants” a la beneficencia. Su álbum debut como solista de 1987, “Faith”, vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo.

En 2004, Radio Academy nombró a Michael como el artista más tocado en la radiofonía británica entre el período de 1984-2004 Fue figura central del documental “George Michael: A Different Story”, de Southan Morris, presentado en 2005, y en la actualidad estaba produciendo un nuevo álbum.

