Naftas: en enero un 8% más caras

Será entre el 10 y 15 de enero. La nafta común superará los $ 18 y la premium excederá los $ 20. Argentina está cambiando. La incognita es si era lo que esperabamos… Tus ingresos aumentarán en la misma proporción…? Final abierto…!

Las petroleras obtuvieron ayer luz verde del Gobierno para aplicar un aumento del 8% promedio durante la primera quincena del año que viene. Entre el 10 y el 15 de enero, el precio de los combustibles se incrementará un 8%, según acordaron ayer ejecutivos del sector en una breve reunión que mantuvieron con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Se olvidaron del pueblo y no lo consultaron, no debería existir una audiencia pública…? Nadie pregunta nada como si el país fuera una empresa de la que no podemos participar, pero les recuerdo que la Argentina es de todos, no de los que tienen el mandato para gobernar.

Hablan mucho del precio internacional del petróleo con el local, que se hará entre enero y junio de 2017, pero cuando este baja , nosotros no recibimos ese beneficio. Aducen que ello emparejaría el comportamiento de los surtidores locales con los del resto del mundo. Que nos interesa el resto del mundo si vivimos en Argentina y el combustible, según dicen lo producimos aquí, a no ser que lo estemos importando y no sepamos nada.

YPF es la empresa líder del mercado, con más del 55% de participación. Con la remarcación, el litro de nafta súper superará los $ 18 en Buenos Aires, mientras que el combustible premium cruzará la barrera de los $ 20, y hasta podría quedar cerca de los $ 21.

En el ministerio de Economía y el Banco Central le habían pedido a la jefatura de Gabinete que no avalara ese nivel de aumentos, para no alimentar la expectativas de inflación para el año que viene. En ese sentido, Aranguren abordó ayer el próximo aumento, de aplicación en enero, pero no se refirió a los siguientes.

Aranguren, no prometas con lo que no es tuyo a las petroleras otros incrementos en 2017. Lo debemos decidir entre todos.

Durante este año, las petroleras aumentaron los precios tres veces, subiendo los importes en un promedio del 31%. Hubo una cuarta suba -en noviembre- que la industria estuvo esperando, pero no se concretó.

