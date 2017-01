Paro de pilotos pone en riesgo la lucha antigranizo

Lo anunciaron hoy en reclamo por las condiciones laborales. Estaban en conciliación obligatoria. El Gobierno califica de “extorsiva” a la medida.

Los pilotos de la lucha antigranizo anunciaron un paro a partir de la madrugada de mañana. La medida de fuerza es en reclamo por las condiciones laborales. Según denuncian, el Gobierno no cumplió el compromiso de mejorar la forma de contratación de los pilotos y por eso retomaron las medidas de fuerza, luego de que se venciera la conciliación obligatoria.

Los pilotos están nucleados en el gremio APLA y desde allí convocaron al paro. “Las autoridades provinciales mantienen a los piliotos del sector en una situación laboral irregular y se niegan a dar respuestas a nuestras legítimas reivindicaciones. Habiendo vencido la conciliación obligatoria y sin ningún tipo de avances en las negociaciones con el Gobierno Provincial, retomamos nuestro plan de lucha”, dice el comunicado oficial.

Los conflictos por el sistema de la lucha antigranizo se arrastran desde hace tiempo y había una mesa de negociación. Ese servicio depende de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. El foco del conflicto con el Gobierno son las deducciones impositivas en sus salarios. La AFIP pasó a todos los monotributistas que facturan más 400 mil al año a la categoría “responsable inscripto”, por lo que los pilotos deben tributar más. Por eso los pilotos reclaman el pase a planta del Estado manteniendo el sueldo actual o que el Gobierno provincial los compense por las deducciones impositivas, aunque éstas sean nacionales.

El paro de pilotos es total y se iniciará a las 00 horas de mañana.

Desde el Gobierno aseguraron que no han sido notificados de la medida, pero calificaron de “extorsivo” al paro. Es que, aseguran, es un servicio esencial y que no tiene reemplazo. La lucha antigranizo tiene 19 pilotos que operan los 3 aviones y al hacer paro no hay forma de reemplazarlos porque son los únicos pilotos del Estado. La propuesta que informalmente habían planteado desde el Ejecutivo es esperar al inicio de las paritarias, previsto para el 17 de enero, y negociar allí. Pero antes se anunció el paro, que sería por 4 días.

