Renunció Jorge “Patón” Martínez a la Dirección de LV 4

Este viernes Jorge “Patón” Martínez renunció a la dirección de Nacional San Rafael-LV4 Radio San Rafael.

Puesto en funciones por el ministro de Medios y Contenidos Públicos de la Nación Hernán Lombardi el 15 de abril de 2016, decidió renunciar por “diferencias” con el “Cornejismo”,si bien pertenece al Frente Cambia Mendoza, el “Patón” Martínez, responde a la línea de Ernesto Sanz.

En el momento de la asunción en un acto que se realizó en el Hotel Nuevo Mundo que se ubica en la avenida Ballofet, el “Patón” Martínez dijo entre otras cosas, “la radio es del estado nacional, ni del gobierno provincial, ni municipal, lo dice una persona de la política y muchas veces quisimos hablar y nos preguntaban de que hablaríamos, y esto tiene que cambiar,la noticia no tiene que ser de un solo sector. La radio debe cambiar para ser otra cosa, tenemos que informar, la radio -La Lv4-ha perdido mucha información, la gente quiere saber que lo que pasa en San Rafael, en Malargue, a muchos no nos gusta escuchar los noticieros con información de otras provincias, se lo he dicho al ministro, pero trataremos de insertarnos para llevar nuestra información a otras partes, no soy una persona de los medios, pero ahí-por LV4- tengo que ir a aprender”.

Dentro de su periodo de mandato del “Patón Martínez”, sobre el final de 2016 no se renovaron los contratos de 8 personas que venían desempeñandose en la emisora, situación que le molestaba mucho al Director de la Radio, al no poder solucionarlo, a pesar de sus ingentes esfuerzos.

Quien se haría cargo de la radio fundada en 1938 por Julio Silva, sería un filo-radical. Hay un gran porcentaje a que sea una mujer, pero algo que esta claro es que Cornejo será quien avale la designación.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios