Todavía sin médico en Monte Comán, solo Infantería y Gendarmería

Las autoridades sanitarias, sin conducción tras la aceptación de la renuncia del golpeador, Rubén Giacchi, aceptada por el Gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, a pesar de estar tomando un merecido descanso luego de un año de ardua labor, todavía no cumplen lo que acordaron con los vecinos de Monte Comán.

Los vecinos de Monte Comán en horas de la mañana arrancaron con el segundo corte de ruta, ante la falta de respuesta del gobierno de no enviar un médico al lugar que esté las 24 horas y los 365 días del año. Recordemos que los dos profesionales que existen en el lugar, están de vacaciones, por que son matrimonio, y hasta su regreso los vecinos no pueden esperar para atenderse.

Esta mañana en vez de recibir a un médico, los vecinos recibieron a Infantería y Gendarmería que ordenaron desalojar la ruta. No hubiera sido más fácil enviar un médico…?

Pareciera que no entendieran que un médico hace falta las 24 horas y los 365 días del año en Monte Comán, que también tiene un agravante dos importantes rutas, la que se dirige a San Luis por La Horqueta, y la que va a Catitas, donde han ocurrido muchos incidentes y han perdido la vida varias personas, en mucho de los casos por no contar con las herramientas necesarias para acudir en ayuda de un ser humano en esas condiciones. Por que en muchas oportunidad no hay ambulancia, tiene que llegar de otro distrito.

Habrían ordenado desde la Justicia Federal a algunos medios de difusión presentes en el lugar que nada se dijera de los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos en Monte Comán, esperemos que no exista represión, por que es enfrentar al pueblo con el pueblo.

Imágenes gentileza José Cassia Martínez

