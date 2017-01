Gente indeseable desprendió el cartél de la Escuela Artística Blanca Notti de Cuartara, que se ubica en calle Las Heras 334 de nuestra ciudad y lo arrojó en una Plaza cercana.

Nuestra sociedad vive una emergencia social, donde a diario por una satisfacción momentanea, lacras humanas cometen hechos vandálicos, como estos que damos cuenta en un esdificio escolar de nuestro departamento.

“Las escuelas, y muy especialmente las de arte generan cambios positivos. Ese es mi gran aliento.Aunque resulte difícil, hay que seguir remando. Siempre ver el vaso medio lleno”, dice la Directora del establecimiento educacional María de los Ángeles Funes.

Preocupada la docente directiva señala “No respetan nada, cuál es el fin??? No sé… Por suerte todavía queda gente buena y comprometida en esta sociedad. Cuando aquellos que andan por la vida haciendo daño se den cuenta que eso no aporta para ellos ningún beneficio, sino el gusto y la satisfacción momentánea de un hecho vandalico, ahí será cuando podremos decir que algo está cambiando”.

“Hoy me cruzo con una de las grandes contradicciones de mi sociedad. Manos que tristemente no tienen nada más que hacer y que ni siquiera les importa la educación propia, y lo que es peor, la de sus hijos.. Arrancaron parte del cartel de la escuela artística Blanca Notti de Cuartara y lo tiraron en la plaza de enfrente.. Cuál es el objetivo? No se me ocurre”.

“Y por otro lado, me encuentro con manos que dedican gran parte de sus vidas, de su tiempo personal, para ayudar a los demás.. Estas manos encontraron el cartel, lo pusieron al resguardo y se encargaron de hacerme saber lo sucedido.. Debo darles las gracias, a éstas manos valiosas, por ese gesto y por devolverme la esperanza de que todavía”.

“También, hay gente BUENA.. Gracias Jesús Armando y Claudio Chavez”, finaliza la Directora de la Escuela Artística Blanca Notti de Cuartara.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios