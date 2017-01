Veterano participará de aniversario de usurpación de malvinas

El ex combatiente y revisor de cuentas del Centro de Veteranos de Malvinas en San Rafael, Héctor “Tachi” Flores, participará el 3 de enero en la plaza de mayo del 184° aniversario de la usurpación de las Islas, con el objetivo de exigir la continuidad en el firme reclamo por la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Señala en su conversación “Queremos transmitir que no haya más guerra, pero que tengamos mayor sentido de pertenencia de nuestro país. Nos sentimos con un poco de responsabilidad para con el pueblo para poner opinar. Es parte de nuestra vida el tratar de sembrar esta celeste y blanca a lo largo y ancho del país con las herramientas que uno tenga. Queremos que no nos colguemos en la vida y no nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando, por ejemplo, en este último tiempo se ha aletargado el reclamo por nuestra soberanía sobre Malvinas” indicó el ex marino del Belgrano

Sobre quienes están sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas, Flores dijo “se debería dar el libre albedrío a los familiares del caído que puedan encontrar, para decidir si ese cuerpo se repatria o no, en lo personal, yo lo dejaría allí porque es una forma de seguir custodiando parte de nuestra soberanía sobre las islas. Esto lleva distintos pasos, el primero sería hacer un ADN para identificarlos, pero se presume que en una tumba puede haber restos de más de una persona”.

