24 de octubre: Día de San Rafael Arcángel

Este martes 24 la Municipalidad de San Rafael, no abrirá sus puertas ya que se celebra el Día de San Rafael Arcángel, el Santo patrono del departamento. Los bancos no atenderán al público. No pagarán a jubilados, por que adhieren como si fuera un feriado nacional.

En todas las iglesias y parroquias de la diócesis se conmemora este hecho litúrgico que culmina en la tarde con la procesión multitudinaria donde el Santo Patrono encabeza la columna de creyentes.

Habrá una Procesión este martes 24, a partir de la hora 18, desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes por las principales avenidas, hasta la Catedral, donde, a las 19 hs. se efectuará la Santa Misa Patronal Diocesana, que será oficiada por monseñor José María Taussig.

Al finalizar la misa se realizará el sorteo del auto, del que se vendían números en todas la parroquias. Tras la ceremonia religiosa, la banda de Música de la Policía de Mendoza brindará un concierto en honor al Patrono.

