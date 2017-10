6 formas distintas de usar una camisa que todo hombre debe conocer

¿Crees que no hay nada más que intentar con una camisa? Piénsalo dos veces después de leer estos 6 estilos que debes probar.

La relación entre los hombres y las camisas no es tan amena como debería ser. Se trata de la prenda más infravalorada por el sexo masculino, que en ocasiones la considera únicamente parte de un uniforme laboral sin más sentido que el de ser esclavo de un cuello rígido, puños amplios y dobleces sinfín. Existen personas que nunca utilizarían una camisa por su propia voluntad y que han desarrollado una extraña animadversión hacia esta prenda, decantándose en el cien por ciento de los casos por playeras comunes o tipo polo.

Uno de los grandes errores que conducen a esta confusión es creer que una camisa es propia únicamente de un look formal. Creer que se trata de una prenda rígida que no tiene más sentido que abrochar cada uno de los botones frontales y hacer lo mismo con las mangas es reducir el potencial de esta prenda al absurdo. ¿Crees que no hay nada más que intentar con una camisa? Piénsalo dos veces después de leer estos 6 estilos que debes intentar:

Denim

Una camisa de mezclilla no puede faltar en tu guardarropa por su versatilidad, pero eso no significa que pueda combinar armónicamente con cualquier cosa. Para un look informal, prueba una camisa abierta con una baseball shirt debajo. Un outfit más casual puede partir de una camisa de mezclilla ajustada con tus mejores chinos. Intenta un estilo biker ideal para cualquier cita con una chaqueta negra de piel, chelsea boots y black jeans.

Plaid shirt

Aprende a sacar partido de las camisas cuadradas que no usas porque consideras aburridas. Combina con jeans (y otros pantalones sin patrones) para crear contrastes. Una camisa abierta encima de una playera lisa en algún tono básico te dará un estilo casual para cualquier época del año. Tu outfit será aun mejor si agregas más denim: prueba con una chaqueta y agrega botas Timberland para un estilo lumberjack.

Formal

Las camisas formales suelen tener cortes más restringidos, visibles especialmente en la construcción del cuello y su rigidez, así como lo amplio de los puños; sin embargo, esto no significa que no puedas añadir una camisa de este tipo a un estilo casual y urbano a pesar del corte. Elige jeans en tonos oscuros, chelsea boots o botas industriales para complementar este estilo.

Con chinos

El complemento perfecto para casi cualquier camisa. Puedes utilizar estos pantalones con cualquiera de las camisas anteriores siempre que no sean del mismo color. Elige los cuadros y la franela en otoño e invierno, opta por un color sólido en ocasiones más formales y experimenta con tus playeras favoritas debajo para un estilo más casual.

Camisa negra

Un básico minimalista y elegante. Intenta un all in black con jean, una chamarra de piel y botas, o prueba con un saco en colores neutros y tus sneakers favoritos. Las posibilidades son infinitas, el punto con esta camisa está en evitar agregar patrones, rayas o cuadros en alguna otra prenda.

Amarrada a la cintura

En este caso, la camisa no es el aspecto central, sino un complemento perfecto a tu look. Elige plaid shirts para llevar a la cintura con jeans, botas o sneakers. No se trata de un recurso para llevar la prenda contigo, quitártela y ponértela según el clima, sino una alternativa de uso que va bien con chamarras de piel o sudaderas.

