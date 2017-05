A Marta la asesinaron

Anoche nos asesinaron a Marta. Ella se sentó frente a los genocidas que mataron a su compañero Aldo y buscando justicia con la voz quebrada nos estremeció a todos.

Acá un resumen de su testimonio hecho por Tere.

MARTA SOSA y 30 MIL COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE.

Testimonio de Elsa Marta Sosa (esposa de Aldo Fageti) en el juicio de Lesa Humanidad.

¬El 25 de febrero a las dos de la tarde, Aldo me dijo: Cumpa, tengo una sorpresa paras vos ─siempre me llamaba así─, y me regaló una regla “pizzini”, esa regla era muy codiciada por los estudiantes de ingeniería. Nos fuimos charlando acerca de San Martín, ya que era el día de su nacimiento. Me hacía ver que nadie había hablado del tema. Llegamos a un negocio que teníamos (hacíamos empanadas y pastelitos).

Aldo tenía 24 años y yo 21, Javier, nuestro hijo tenía 1 año y 3 meses. A Aldo lo esperé mucho tiempo.

Llegamos al negocio, nos cambiamos para trabajar, abrimos una gaseosa e íbamos a comer algo. De pronto escuchamos ruidos. Apareció un soldado y gente de civil. Ingresa un militar y yo le pregunto quién es. Me responde Stuhlderher. Sacaron todo, hasta ladrillos, entró gente y más gente.

Le pregunté a otro ─¬¿Quién es ud.? ─¬un militar─¬, me respondió. Era violento, no me golpearon pero era violento. Ofrecí gaseosa, había soldados. Golpeaban las paredes donde sonaba hueco, preguntaban por las armas. Encontraron telegramas de felicitaciones por el nacimiento de Javier que había coincidido con el 17 de octubre. Se los llevaron.

Yo estaba en un rincón y los veía gigantes.

El que estaba a cargo del operativo dijo: “Preguntá qué hago, acá no hay nada”. Los llevaron a Aldo al domicilio particular en un jeep. Había un camión con personas de traje oscuro.

A mí me llevaron en un Fiat 125, desde ese momento el ruido del arranque de ese auto me trastorna.

De los que me llevaron dos eran altos, uno morocho y otro no. Además había dos petisos, uno morocho y otro que manejaba.

Nos bajan en la casa. A Aldo lo entran, a mí me dejan afuera. No había nada. Les dijeron a los vecinos que sirvieran de testigos. La vecina pegada que nos alquilaba la casa, tejía y trabajaba en barro, nos daba fruta, nos ayudaba.

El allanamiento duró bastante, buscaban armas. La vecina no quiso firmar “Yo soy una mujer grande y no voy a firmar esto, no me importa morir”, dijo.

Ellos hablaban todo el tiempo del “Capitán”. Era enorme.

Yo dije: “Estamos en un gobierno democrático” me contestaron: “No te preocupés, a las 10 de la noche está de vuelta”.

Cuando iba en el Fiat, bostecé y me dijeron: ─¬“Vos no tenés sueño, decí dónde están las armas. ¿Vos conocés al Paco?”─¬me lo decían por el Negro Tripiana.

Me bajé, temblaba. Aldo estaba pálido y me preguntó: ─¬¿estás bien cumpa? De pasada tomó los zoquetitos rojos de la soga y se los guardó en el bolsillo. Nunca más puede estar con él.

Me fui al negocio. No volvía. Se hace la madrugada. No vuelve. Voy a la Unidad Regional. No estaba. Vuelvo a la 8°. Alguien dice: ─¬Están todos en Infantería en la división canes.

En Infantería había un portón grande y una puerta, pregunto por Aldo. Me contesta uno con uniforme de militar que sí, que estaba ahí. Pregunté si podía llevarle de comer. Me dijeron que sí. Fui a llevarle yogurt, me atendían soldados. Quise llevarle ropa. Me dicen que sí. Pregunté si quería el pantalón azul, que no tenía para asegurarme de que estaba vivo. Me dijo que no.

A la mañana temprano izaban la bandera, yo espiaba por unos agujeritos, un día lo vi en la puerta de una piecita. Lo vi bien. Entonces iba a la misma hora. Otro día lo vi rengueando y agachado. Llevaba comida para verlo.

Fiscal ¿Cuántos días pasaron?

Marta Cuatro o cinco días. Ahí comencé a entender lo que estaba pasando.

Me fui a los Cuarteles de Cuadro Nacional. Llegué a la tardecita, había conseguido que un vecino me llevara, entramos y nos estacionamos debajo de los árboles. Salieron decenas de soldados. Pedí hablar con el jefe. Si no me comunican con él, de acá no me voy.

Un militar me pregunta quién soy yo, la esposa de Fagetti, le respondo. Mi hijo está enfermo, necesita ver a su padre. No puede pasar, dijo el militar, voy a ser claro, si su hijo está enfermo mejor, porque es uno menos para matar y en unos días acá no va a quedar ninguno.

Un día vino al negocio una prostituta que siempre nos compraba y me dijo: “No me preguntés con quién me acuesto pero sé que a tu marido mañana le va a pasar algo”. No sabía qué hacer, había movimientos. Había un camioncito que me espantaba. Pensé que lo iban a trasladar a la Unidad Regional. Yo le tenía miedo al camioncito. Me iba cerca de donde estaba Aldo a jugar con mi hijo, me echaban. Me escondí en la acequia, quería ver si se lo llevaban. No pasaba nada. A las 11 de la noche me dijeron que se había ido en libertad, estaba la firma de él.

Cuando se llevaron las fotos, las pertenencias, se llevaron a Aldo, la vida, los sueños, los besos, las caricias de un hombre querido en el trabajo, en la militancia, querido por mí.

Y sí… mi marido andaba en algo, le preocupaba la deuda externa, la pobreza, la desigualdad, la copa de leche, en eso andaba. Yo pensaba, la democracia es un verso, porque estábamos en democracia. Me decían que presentara un hábeas corpus en Tribunales Federales. En la policía me decían: “No lo busques más pero si querés pasá y buscá”, me ofrecían. Hice la denuncia en la 8°, me contestaron lo mismo. Presenté un hábeas corpus en Tribunales Federales, que yo firmé porque el abogado Tercero no quiso. Me decían: debe estar con una minita, cuando se canse va a volver.

Fiscal Sobre el período en que estuvo detenido.

Marta Fui a decir que tenía autorización para que mi hijo viera a su padre, me preguntaron dónde estaba la autorización, les dije que después vendrían a explicar. Me lo dejaron pasar. Cuando se dieron cuenta de que era una mentira me dijeron que podría haber salido muerta. También me dijeron ¿Qué son éstos, supermachos?

Javier salió con una varillita que tenía un clavo que sostenía una tapita, es juguete aún conserva.

En Rentas, donde trabajaba Aldo era muy querido. No teníamos plata. Yo hablaba con el Delegado y pedía que me dijeran dónde estaba. En Rentas preguntaron mucho dónde estaba. Dónde se lo habían llevado. Hicieron una colecta para darme dinero. Pregunte al Episcopado y me dijeron: “Imposible porque de los delincuentes comunes no nos ocupamos”.

Vivíamos del pan que horneábamos y que vendíamos por la calle. Me ayudaba mi hermano que tenía 14 años. Me seguían, la policía iba a mi negocio, me decían que le regaláramos empanadas, que tenían una fiesta y que yo se las regalara. Les dije que no tenía plata pero que si ellos podían conseguir la carne, y que la panadería de al lado se las horneara, yo se las hacía. Les pedí más ingredientes de los que necesitaba para cagarlos.

En todo el país hay personas denunciadas pero no están las corporaciones ni los políticos que firmaron, ni los corruptos que colaboraron.

A estos hombres, la historia no los ve como patriotas. Ellos apretaban el gatillo, habrán creído que hacían bien pero ahora saben que no estaba bien, por eso les pido que no se lleven los huesos de nuestros compañeros, que nos digan dónde están.

Lo que antes puede haber sido confusión, ahora es vileza. Ellos tienen jueces, abogados que los defienden, mi Aldo tuvo una bala o muchas.

Mi abuela decía que “una bala mata pero no calla”.

Elsa Marta Sosa, era la esposa de Aldo Fagetti, el primer desaparecido de San Rafael, antes del gobierno militar.

El militante de la Juventud Peronista (JP) fue secuestrado el 25 de febrero de 1975. Policías y militares que lo llevaron de un galpón donde fabricaba empanadas junto a su familia.

El 10 de marzo fue asesinado en la sede de Infantería después de firmarle la libertad. Por su caso, el juez federal de Mendoza, Héctor Acosta, pidió la captura internacional de la ex presidenta Isabel Perón.

