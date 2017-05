Aerolínes suma dos vuelos semanales más a San Rafael en invierno

El anuncio lo hizo el Gobernador junto a la gerente regional de la empresa. También se sumarán frecuencias desde la Ciudad de Mendoza para fortalecer la temporada invernal.

La conectividad es esencial para el desarrollo económico y turístico de nuestro departamento. Y pronto un aeropuerto nuevo para poder tener vuelos internacionales y con más seguridad.

El Gobernador Alfredo Cornejo anunció en conferencia de prensa que se sumarán nuevos vuelos directos desde San Rafael a Buenos Aires durante julio y agosto de este año. El objetivo es fortalecer la temporada invernal de la Provincia. Estuvo acompañado por Lucas Quesada, vicepresidente del Emetur; Federico Zamarbide, delegado sur del Emetur; y Gabriela Goncalves, gerente regional de Aerolíneas Argentinas.

De esta manera, el aeropuerto de San Rafael entrará en calor este invierno con el movimiento extra que generen dos nuevas frecuencias semanales que adicionará Aerolíneas Argentinas. Actualmente, la ciudad del sur provincial cuenta con un vuelo diario a Aeroparque. Ese vuelo parte de Buenos Aires a las 9.55 y regresa de San Rafael a las 12.30.

Cornejo detalló: “Siempre el sur mendocino se vio perjudicado por la falta de inversión y no tener los servicios adecuados en materia aerocomercial. Hoy el Gobierno Nacional trabaja en una estrategia muy agresiva en este tema, y en particular Aerolíneas Argentinas que tiene por objeto ampliar sus vuelos de cabotaje. Nosotros aprovechamos esta situación para gestionar nuestros vuelos pendientes. Muchos son los servicios que se están agregando en Mendoza y este estaba en nuestras prioridades. Estamos gustosos de recuperar ese vuelo, y ahora va a ser directo, son dos vuelos más semanales”.

Además, el Gobernador anticipó que “la tendencia va a ser mayor por las políticas que está desarrollando el Gobierno Nacional y por las inversiones que se hacen en los aeropuertos, en particular en el de Mendoza, que es uno de los pioneros. Vamos camino a pasajes más económicos, mayor frecuencia y sin dudas San Rafael no puede estar afuera de esto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados para seguir incrementando estos servicios”.

Para la temporada invernal –julio y agosto de 2017- Aerolíneas Argentinas sumará dos vuelos semanales que conectarán San Rafael con la Ciudad de Buenos Aires.

“Actualmente, aerolíneas es el único operador que une San Rafael con bs as, pasan de 7 a 9 frecuencias semanales durante julio y agosto, y se reforzaran jueves y sábados con doble frecuencia para favorecer la temporada invernal, por eso se eligieron esos días”, destacó Goncalves y agregó que “en Mendoza también se reforzaran los vuelos, pasando de 59 frecuencias semanales a 63”.

En las dos frecuencias que se sumarán para los días jueves y sábados, el vuelo partirá de Buenos Aires a las 10.15 y 13.15, regresando de San Rafael a las 12.50 y 15.45.

El Aeropuerto Suboficial Ayudante Santiago Germano está ubicado en la Ruta Provincial Nº 143, Las Paredes, a 8 km al norte del microcentro de la ciudad de San Rafael y a 232 km al sur de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia. Por ahora solo tiene vuelos directos con el Aeroparque Jorge Newbery.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios