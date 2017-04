Ajedrez: Torneo de la liga Alvearense de adultos

Este viernes, se disputará desde las 14:30, el primer torneo de la liga Alvearense de adultos

Este viernes 14, desde las 14:30 horas, se disputará en instalaciones de la Escuela Municipal de Ajedrez, en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, el primer torneo del 2017 de la liga de adultos, organizada por la Agrupación Alvearense de Ajedrez.

Del certamen, participarán varios de los animadores habituales del juego-ciencia local, tal es el caso del ingeniero Roberto Ruíz, actual Campeón Absoluto del departamento y Sub campeón de la liga de adultos 2016, Sebastián Lieby, campeón de la última edición de la liga, Néstor Martini, consolidado entre los mejores jugadores del departamento y posiblemente, el ex campeón Alvearense (2015), Álvaro Acuña y el siempre duro y ex campeón provincial juvenil, Sebastián Garay.

El torneo, denominado “Apertura de Otoño 2017”, es el primero de los 6 que compondrán el calendario anual de la liga alvearense, es organizado por la Agrupación Alvearense de Ajedrez y avalado por la Federación Mendocina y se disputará a 20´ por jugador y será arbitrado por la A.A.D.A.

Un poco de historia, liga Alvearense de Adultos:

Año 2014: 1º Puesto: Sebastián Lieby, 2º Puesto: Néstor Martini, 3º Puesto: Daniel Garay

Año 2015: 1º Puesto: Roberto Ruíz, 2º Puesto: Sebastián Lieby, 3º Puesto: Néstor Martini

Año 2016: 1º Puesto: Sebastián Lieby, 2º Puesto: Roberto Ruíz, 3º Puesto: Néstor Martini

