Alarma en Pueblo Diamante: ¿Intento de secuestro?

Una madre denuncio que pretendieron secuestrar a su hija.

La progenitora indica que ella se puso delante del rodado y el conductor se fue del lugar.

El mensaje recibido venía acompañado de un texto que indicaba “Buenas tardes. Esto acaba de pasar en Pueblo Diamante, necesitamos que la población se entere. La mamá de la nena solo alcanzó a ver los números de la patente que es 098”.

Por otra parte otra vecina relataba a través de las redes sociales que había sufrido una situación de similares características “ Chicas, no anden solas. Hoy en Independencia entre Colon y Pasaje Buffano me quisieron subir a una 4×4 negra un chabón canoso, bendigo el momento en que la moto frenó y me ayudo para que me pueda ir”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios