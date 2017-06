Alumnos del Aula Taller Móvil de informática egresaron en Salto de las Rosas

Vecinos de la comunidad de Salto de las Rosas, Cañada Seca, San Rafael recibieron los certificados de los cursos que realizaron, egresando con el título de operador en informática.

Estudiantes que comenzaron a formarse en el curso de operador de informática I en el Aula Taller Móvil (ATM) que se instaló en la Escuela N° 4-114 Manuel Belgrano en Salto de las Rosas, Distrito de Cañada Seca , de San Rafael, obtuvieron su certificado.

En el acto de colación de este taller, que se realizó la semana pasada, estuvieron presentes la senadora provincial, María José Sanz (Frente Cambia Mendoza), la directora del CCT N° 6-066 y coordinadora de ATM de la DGE, Mariela Bigolin y demás autoridades municipales y de la DGE.

Toda la comunidad educativa de esta zona rural celebró este período concluido y despidieron a los egresados. De esta manera, San Rafael cuenta hoy con una comunidad motivada y comprometida con su formación profesional.

Nancy Nora Serda, vecina de Salto de las Rosas y flamante egresada de este curso, destacó la importancia de realizarlo para su vida, “Hoy tengo 59 años, y para mí y mi familia fue todo un desafío. En casa hay una computadora y no sabía ni como prenderla, hoy me es familiar. Esta capacitación no sólo me brinda la posibilidad de una salida labora dado que puedo reparar celulares sino un cambio en mi relaciones sociales”, expresó con mucha alegría.

En la apertura del acto, la directora del CCT N° 6-066 y coordinadora de las aulas taller móviles de la DGE, Mariela Bigolin, expresó: “estamos trabajando juntos, entre nuestra dirección de Educación Técnica y Trabajo, la DGE, el INET y cada comunidad que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Cada logro, cada egresado, nos motivan a seguir con este tipo de políticas de Estado que nos dan la certeza que debemos seguir capacitando y acercando a los alumnos a una posibilidad de salida laboral real y tangible”.

“Después de dos años de trabajo ininterrumpido estamos muy satisfechos de decir que tenemos 1.404 egresados en los 38 recorridos que estamos realizando a lo largo de la provincia”, destacó Bigolín, quien remarcó que: “queremos informar que desde el martes próximo comienza a funcionar este taller de informática en Tupungato, donde está funcionando el de reparación del automóvil, que dentro de 15 días lo trasladamos a San Carlos”

“Mendoza tiene 6 aulas taller móviles distribuidos en toda la provincia. El de instalación domiciliaria, en Rivadavia, el de textil e indumentaria, que en este momento está con las internas del Borbollón, el de soldadura en la Colonia Penal de San Rafael, el de informática, pronto en Tupungato, el de reparación de automóviles, en San Carlos y el de gastronomía, que a principios de junio se instaló en Luján de Cuyo, siempre pensado en dar respuesta de calidad a las demandas de capacitación de cada distrito de todos los departamentos mendocinos”, concluyó Bigolin.

Por su parte, la senadora provincial María José Sanz, destacó el esfuerzo de los alumnos que realizaron la capacitación. “Es un honor poder estar entregando estos certificados a personas que quieren un nuevo desafío para sus vidas y su comunidad. Los alumnos no sólo recibieron formación en educación, sino una salida laboral dado que aprendieron a crear videos juegos y reparación de celulares. Nos parecía muy importante que distritos de San Rafael puedan realizar estos cursos a través de los ATM,” puntualizó Sanz.

