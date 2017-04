Apertura de Sesiones del HCD: la opinión del PD

Hay dos momentos que la ciudadanía local espera con mucha atención de sus representantes políticos en el ámbito legislativo: Uno es cuando se discute y aprueba el presupuesto Departamental que indica cómo se van a utilizar los fondos públicos que aportamos todos los ciudadanos, y el otro es la apertura de sesiones ordinarias en la que se invita al señor Intendente Municipal a que haga el discurso tradicional que marcará no solo la rendición de cuentas de lo actuado en el periodo anterior, sino el rumbo que pretende darle el gobierno municipal en el año que se inicia.

Pero resulta que este año esta sesión se demoró por algunas cuestiones de “agenda” de Emir Félix, cosa que la oposición reprocho y manifestó su malestar hace unos días.

Pero el día llegó y los sanrafaelinos nos encontramos con que la mitad de los concejales (o sea el bloque completo de la UCR) no dio el quorum para que esta se realizara normalmente.

Este momento, mas allá de lo protocolar, es la manera de mostrar el respeto a las instituciones democráticas, y si estuvimos presentes el 1A en una marcha defendiendo estas instituciones, no podemos a los pocos días, realizar un acto de intolerancia que afecta el normal funcionamiento de los órganos de poder

Pero lo más lamentable desde nuestra visión, fueron los argumentos usados para no estar presentes.

De acuerdo a las versiones periodísticas fue en repudio a la conformación de las comisiones de Trabajo del H.C.D., porque no les dieron la participación que pretendían en algunas de ellas, y esto no les permitiría hacer los controles necesarios y suficientes al Departamento Ejecutivo.

No creemos que eso sea así, tienen la mitad de los concejales de San Rafael, y si no se logran los sellos para presidir comisiones, el control se puede hacer igual, y diríamos que hasta con más libertad para marcar aquellas cuestiones que no sean beneficiosas para la gente.

Coincidimos si con el reclamo, pero las formas no son las que espera la ciudadanía, y si desde el Ejecutivo Municipal no dan respuestas a los pedidos de informes, o no permiten el acceso a información necesaria para el control de la gestión, habrá que hacer las denuncias en los ámbitos que correspondan, Justicia, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, etc., además de ponerlo en conocimiento de la población.

Para esto es necesario un Concejo Deliberante que sea de verdad capaz de debatir los temas con profundidad e inteligencia, y que interprete el sentir de la gente. Las “herramientas” legislativas (como no dar quorum), son válidas y legales, pero el conjunto de la sociedad las interpreta como vagancia.

Desde el Partido Demócrata de San Rafael, criticamos fuertemente el hecho de no dar cumplimiento a la ley 1079 que indica cuando debe iniciarse el periodo de sesiones ordinarias, y nos ponemos a disposición para trabajar en un fuerte control al Ejecutivo y a realizar todos los actos útiles posibles que permitan transparencia y efectividad en la gestión para el bien de todo SAN RAFAEL.

DANIEL MORANDINI

Presidente

PARTIDO DEMOCRATA

SAN RAFAEL

