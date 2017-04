Aprobaron ley para agilizar el flujo vehicular

Permite que en caso de incidentes de tránsito, sin heridos ni fallecidos, se puedan trasladar los vehículos a un costado de la calle, explicó el autor del proyecto de ley, Lucas Ilardo (FPV).

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley (que había sido aprobado en noviembre de 2016 y volvió con modificaciones a la Cámara baja), iniciativa del diputado Lucas Ilardo (FPV), que modifica el artículo 121 de la Ley de Tránsito, que reforma el procedimiento que rige los incidentes viales, a fin de que una vez demarcado el conflicto se proceda a quitar los obstáculos de las vías de circulación, y evitar las molestias que ocasionan. En este sentido, la iniciativa aclara que, de no ser posible, se deberá realizar la señalización del accidente con las balizas de los intervinientes, hasta que la autoridad se encargue del procedimiento.

“El proyecto de ley se me ocurrió a partir de una experiencia personal. Un día estaba en el auto y me vi demorado por un accidente menor”, dice el autor de la ley agregando: “Empecé a averiguar por qué no se había hecho algo al respecto”, dijo el diputado del FPV.

Fundamentos

Se indica que es corriente notar el caos que ocasionan los vehículos que participan de accidentes al obstaculizar el paso, todo ello sumado a la espera de la autoridad correspondiente para que realice los procedimientos pertinentes al caso, lo que ocasiona congestionamientos y retraso por estas situaciones.

Vale aclarar que acciones de este tipo ya se han adoptado en Santa Fe, ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Lógicamente, la idea no es obstruir el rigor de la investigación accidentológica sino facilitar el flujo vehicular. “Los peritos muchas veces no alcanzan a llegar a todos los accidentes y de hecho muchas pericias no requieren que el auto se mantenga donde está. Sucede que nadie se había puesto a analizar seriamente el tema y como costumbre los conductores se quedaban en el lugar esperando que llegara la policía”, explicó Ilardo.

Debe quedar en claro que, a partir de esta nueva ley, los involucrados en un incidente vial deberán mover sus autos siempre que no haya heridos (o fallecidos) ya que en caso de haberlos lo que rige es el Código Procesal Penal, en donde la disposición y el estado de los autos constituyen una prueba.

“Hemos consultado con diferentes municipios, entre ellos el de Capital y a Vialidad provincial y todos están de acuerdo en que es una medida que va a beneficiar a todos”, remarcó Ilardo.

Oscar Hómola, director de Seguridad Vial de la provincia, reconoció que la disposición va a beneficiar a todos los involucrados en el hecho y que si no ha habido lesionados, con los croquis de los implicados será suficiente para dar cuenta del incidente vial.

“Va a agilizar mucho. Habrá que ver la instrumentación. La ley no plantea problemas en el juzgamiento ni tampoco desde lo práctico. Además, los conductores implicados, en la actualidad están obligados a entregar sus datos personales por lo que esta medida es buena”, cerró el funcionario que responde al ministerio de Seguridad.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios