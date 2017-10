Aquí debes sentarte en un avión para recibir un mejor servicio

“No nos gusta nada cuando los pasajeros pulsan el botón de llamada, porque entonces todo el mundo te ve y de repente también quieren algo”, reconoce un auxiliar de vuelo de una aerolínea estadounidense, que pide permanecer en el anonimato porque la compañía no le autoriza a hablar con los medios. “Pero cuando trabajo en la parte trasera, la persona sentada en la última fila puede darse la vuelta y pedirme otra bebida amablemente, y yo no tendré ningún problema en dársela porque ya estoy ahí”.

“El motivo es muy sencillo: solemos evitar atender las llamadas provenientes del principio del avión porque, si lo hacemos, corremos el riesgo de que todas las personas que nos vean pasar soliciten el mismo producto. Esto puede resultar problemático ya que, a menudo, los aviones no cuentan con suficientes suministros de vodka, cojines, auriculares y cepillos de dientes y, en vuelos cortos, no hay suficiente tiempo como para salirse del plan de servicio. Sin embargo, a las personas sentadas en la parte trasera es bastante más sencillo concederles una segunda botellita de vino”.

Si no estás sentado en la parte trasera, también existen maneras de lograr un mejor servicio. Fly Guy pidió consejos en un post de Facebook, donde preguntó a personas de todo el mundo que trabajaban o habían trabajado como miembros de cabina sobre cosas que pueden hacer los pasajeros para conseguir un mejor servicio. Las respuestas mostraron que, a veces, el simple contacto visual puede hacer maravillas:

“Embarca con una gran sonrisa y saluda a la tripulación de cabina”. ­─ Claude Blanco, ex auxiliar de Air France

“Escucha y presta atención a las indicaciones de seguridad”. ─ Mary Golde

“Sé respetuoso y, por favor, quítate los auriculares cuando se te está hablando”. ─ Siouxz Wilson

“Mantén una conversación amable pero breve en el pasillo. Preséntate, cuéntame tus planes, haz un chiste. Te puedo asegurar que, según hablamos, te ofreceré algo para picar y me aprenderé tu bebida favorita (a lo que seguirán más bebidas)”. ─ Guy Cox

“Levanta la vista de tus dispositivos durante el servicio. Los miembros de tripulación no puede ofrecer un servicio excelente si no les ves o les oyes”. ─ Molly Mel, ex auxiliar de Pan Am

“Mírame cuando estamos hablando. Es un gesto amable, educado e incluso puede generar confianza. Y ni decir tiene que seguramente apunte bien la bebida que has pedido a la primera”. ─ Tina Troyanek, auxiliar con muchos años de experiencia

“Llevo una insignia con mi nombre, úsala. Si me llamas por mi nombre, te llevaré las bebidas”. ─ Shane Seery