Así nació Neuquén

El 16 de octubre de 1884, por Ley Nacional 1.532, se crea el Territorio del Neuquén, (y otros) que recibirá como su primer Gobernador al Coronel Manuel José Olascoaga.

Una de las figuras más lúcidas, honestas, intelectualmente avanzada a su tiempo e impulsoras del crecimiento, expansión y desarrollo de la Argentina del “Desierto”. Y por eso mismo, criticado, denostado, exiliado y perseguido en su época. Y hoy objeto de escarnio y motes de quienes cuyo mayor mérito y sacrificado antecedente, fue haber cruzado algunos de los puentes de la Confluencia o del Barrancas……Bien vale una pequeña, aunque, mezquina biografía.

“Manuel José Olascoaga, nació en Mendoza el 26 de octubre de 1835. Cursó la enseñanza primaria en su ciudad natal y sus estudios secundarios los realizó en Buenos Aires, se especializo en matemática, dibujos e idiomas extranjeros. El 25 de abril de 1852 fue dado de alta como Subteniente de la Compañía de Cazadores del Batallón “Constitución” de Mendoza.

Su carrera siguió en ascenso bajo las ordenes del General Urquiza; en 1863 llegó al cargo de Teniente Coronel y es designado Jefe de Estado Mayor del Ejercito del Interior. Su decidida actuación con mano de hierro, don de mando y funcionalidad frente al desastroso terremoto de Mendoza en 1861 le valió entrar de lleno en la vida política del momento, pero también tuvo que pagar los costos de las luchas en la organización nacional y debió alejarse a Córdoba, Rosario y luego a Chile. Allí actúa como la mano derecha del coronel chileno Saavedra, y fue el responsable del avance de la República en las tierras de la Araucanía. Su acción se completa con el levantamiento del mapa más completo de Chile, usado por muchísimos años en los institutos educativos y militares. Participó también en diversas asonadas militares a ambos lados de la cordillera.

A pedido del General Julio Roca, fue convocado para la organización de la Campaña al Río Negro, encargándose luego de historiarla en una obra titulada “Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro”.

La obra que publicó fue acompañada de un plano general de La Pampa, reuniendo en él todos los itinerarios de las divisiones y cuerpos que operaron en dicha campaña. En diciembre de 1879 fue nombrado Jefe de la Oficina Topográfica Militar y comisionado para su organización.

El Presidente Julio A. Roca le encomendó realizar el estudio y levantamiento topográfico de la región cordillerana trazando los límites con Chile; para esta misión, entre 1882 y 1883, enlazópor medio de una red trigonométrica, la región comprendida entre Mendoza y los ríos Neuquén y Negro, marchando a lo largo de la Cordillera de los Andes. Determino numerosas coordenadas geográficas y ejecutó el levantamiento topográfico y estudios geográficos de toda la región recorrida. Los resultados de la comisión se presentaron en uno de los primeros mapas publicados por el Ejército, el “Mapa de las Regiones Andinas del Sur”, a la escala 1:100.000. Parte de esta experiencia quedó luego plasmada en el libro Topografía Andina.

En 1884, fue nombrado Gobernador del territorio del Neuquén. En el desempeño de este cargo, buscado un lugar definitivo como Capital, pasando por Campana Mahuida y Ñorquín, el 4 de agosto de 1887 fundó Chos Malal, como capital del Territorio; su primer acto político fue la creación y organización de la primera escuela del Territorio; practicó estudios de nivelación para el riego de la ciudad, trazada en una estructura del típico damero mendocino con acequias, alamedas y viñedos; Creo el primer periódico del Neuquén, “La estrella de Chos Malal”; Organizó los servicios administrativos, la policía de seguridad, los caminos y comunicaciones, el comercio con Chile, el fomento de la minería del oro; Reglamentó la ganadería trashumante de veranadas, y gracias a sus efectivas medidas administrativas y de gobierno, puso en camino a Chos Malal, de vislumbrarse como “la gran ciudad del sur”. Pero su planificada ciudad poderosa y poblada en la frontera, a la que debería servir y hacer crecer el soñado ferrocarril paralelo a los Andes, se frustraron con su reemplazo en 1891 y volvió a su Mendoza natal. Desde allí fue viendo cómo sus sueños chosmalenses se fueron derrumbando hasta desaparecer como Capital del Territorio en beneficio del ferrocarril y los negocios inmobiliarios de Bouquet Roldán en la zona de la Confluencia del Limay y Neuquén en 1904.

En abril de 1894 fue nombrado Jefe del Estado Mayor de la Primera Brigada a las órdenes del General Manuel J. Campos y en el mismo año fue nombrado por el presidente Luis Saenz Peña, Perito en la Comisión demarcadora de límites con Bolivia. De esta comisión salió el libro “Aguas perdidas”, sobre la canalización que se debería hacer del Bermejo. A pesar de sus destacados méritos y la intensa vida social, científica y literaria, nunca pudo acceder en vida a las palmas del generalato, quizá por su participación en las luchas políticas de Cuyo o por su destacada actuación en Chile.

Fue autor de veinticuatro libros científicos y de interés general. En su obra de novelista, cabe destacar la primera biografía del gaucho matrero Juan Cuello, de 1874; El Brujo de la Cordillera, de 1895; Criollos históricos; Porteños revolucionarios, los dramas históricos Patria y Facundo, etc. Publicó varias obras geográficas, entre ellos Topografía Andina, Cuestión de Límites entre la Argentina y Bolivia, Aguas perdidas, Los Andes Australes, El País del Norte y otros. Además, ilustró varias de sus obras con dibujos y bocetos en pluma y lápiz, incluyendo retratos, paisajes y escenas militares.

El Coronel Olascoaga falleció en Mendoza el 27 de junio de 1911. Sus restos junto a los de su esposa, descansan en un mausoleo público en la ciudad de Neuquén, muy lejos del reconocimiento de su Chos Malal.

Todo neuquino que se precie de tal, -chosmalense en especial- debería haber leído al menos una vez en su vida, el libro fundacional de sus sueños, “Regiones Australes”, aún en medio de las críticas y acusaciones sobre tiempos no vividos, que tanto gustan, inflando resentimientos anacrónicos. Es siempre oportuno releer su profecía incumplida:

“Las faldas australes andinas, como los demás territorios de esa gran zona, ofrecen un mundo de consideraciones para el presente y el porvenir. Quien haya conocido ese vasto país y podido apreciarlo en su historia geológica, en sus antecedentes étnicos, en las preciosidades de su topografía, su clima y sus riquezas naturales, y en sus relaciones de situación, no podrá menos de exclamar con el ardor del entusiasmo que despierta una de esas visiones claras, inconfundibles que afectan los más grandes intereses de la patria. ¿Cómo puede permanecer abandonada de la civilización argentina esta importantísima región? ¿Cómo es que no se ha divisado la opulencia y poderío que traería al país el fomento activo de la población en estos espléndidos campos? ¿Cómo no se ven los perjuicios y peligros de semejante abandono?”.

(Quien desee leer y bajar el libro, lo puede hacer desde http://sites.google.com/site/neuteca200/home)

Por

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios