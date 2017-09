Bono Fiscal: 52 proyectos aprobados, 2000 puestos de trabajo y 4.100 M de inversión

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que 52 proyectos son las propuestas beneficiarias del programa de Fomento a la Inversión Estratégica, más conocido como Bono Fiscal, iniciativa que generará 2000 puestos de trabajo, con la que se espera que cerca de 2300 millones de pesos se derramen en la economía mendocina por el “compre local”, y se invertirán 4.100 millones de pesos.

La iniciativa del Gobierno buscó generar inversiones que incorporen puestos de trabajo y prioricen activos producidos por la industria local en diversos sectores de la economía como comercio, energías renovables, agroindustria, TIC´s, productivos, y de industria de base no agraria.

Desde la cartera económica provincial se informó que esta es una innovación con respecto a las políticas públicas donde se ha intentado mezclar el fomento para la inversión en el sector privado, planteando la necesidad de inversión para la generación de empleo genuino y apalancado con una concesión impositiva que hace la provincia, incentivando a las empresas beneficiarias con la quita en Ingresos Brutos.

El Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el titular del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Sergio Moralejo, participaron en la presentación de las propuestas beneficiarias del programa de Fomento a la Inversión Estratégica, también conocido como Bono Fiscal.

El programa fue presentado en toda la provincia ante distintos representantes de empresas y logró una gran difusión, desde su lanzamiento a fines de abril pasado. La iniciativa del Gobierno buscó generar inversiones que incorporen puestos de trabajo y prioricen activos producidos por la industria local en diversos sectores de la economía, como comercio, energías renovables, agroindustria, TIC, productivos y de industria de base no agraria.

El programa es una buena conjunción de lo público con lo privado aportando al mejor mecanismo, que es la creación de empleo genuino con nuestra matriz productiva trabajando. En este sentido, Cornejo indicó que “la iniciativa generará 2.000 puestos de trabajo”.

Se espera que cerca de 2.300 millones de pesos se derramen en la economía mendocina para compre local. Destacó que será destinado para Ingresos Brutos y que “no sólo pueden aplicar las empresas beneficiarias, sino que además son transferibles, o sea que es como plata líquida”.

“Entre las herramientas con las que contamos, el principal instrumento es el buen manejo del presupuesto y lo impositivo”, explicó el mandatario luego de anunciar que “se invertirán 4.100 millones de pesos para proyectos con Bono Fiscal”. Cornejo detalló que serán destinados “haciendo un uso adecuado, eficaz y fundamentalmente eficiente de los recursos públicos y aplicándolo en los lugares que más lo necesitan”.

En referencia a la elección de proyectos, el mandatario detalló que tienen que ver con los cuatro servicios sustantivos que presta el Estado: educación, seguridad, salud y administración de justicia. En cuanto a los oferentes, señaló que “todos están en igualdad de condiciones”.

Recordando lo sucedido en años anteriores, y subrayando las mejoras conseguidas para el sector gracias a la “buena administración de los recursos”, indicó que “es prácticamente imposible que haya más presión fiscal que la que hemos tenido en los últimos años. Aunque sigue siendo alta, hemos ido bajando impuestos en leyes impositivas y leyes especiales”, comentó con respecto a los beneficios para quienes accedan al bono.

Casos

Eduardo Sancho, presidente de Fecovita, la cooperativa vitivinícola más grande del país, dijo: “Creemos que esto ha sido muy importante, por eso nosotros presentamos distintos proyectos importantes con cerca de 200 millones de inversión”.

“Uno de ellos –agregó el dirigente cooperativista- es en la planta Toro (en San Martín) para hacer una planta modelo en todo lo que es la tecnología de Tetrapak en Latinoamérica y el mundo, donde estamos realizando una inversión de 50 millones de dólares”.

Sancho explicó que otro de los proyectos es dotar con “energías renovables fotovoltaicas tanto en la planta Toro, como en Gutiérrez (Maipú)”, y enumeró otro proyecto “de aprovechamiento de residuos”, explicando que a la cooperativa “se le han adjudicado unos 20 millones de pesos”.

“Esto es muy importante porque genera empleo, son recursos genuinos que las empresas ponen y esto ayuda a la inversión”, apuntó el cooperativista.

Ángel Vespa, de la Bodega Chandon, dijo: “Esto ha sido una muy buena iniciativa del Gobierno provincial, que estimula y premia a las inversiones que realizan las empresas que generen más empleos”.

“Nosotros hemos sido beneficiados con un proyecto que suman más de 160 millones de inversión para remodelar todo el sistema de recepción de uva del lagarde de la bodega Chandon”, y agregó que “nuestro proyecto no sólo contempla el inversión, sino la cantidad de gente que vamos incorporar, lo que significa crear nuevos empleos, analizó el ejecutivo.

Alexis Atem, impulsor de la empresa Energe de calefones solares, dijo: “Este bono fiscal nos va permitir ampliar la capacidad de fabricación que hoy tenemos en nuestra planta y además sumar un nuevo edificio donde vamos a ampliar nuestras capacidades de ingeniería, pudiendo abarcar proyectos que son de una magnitud más grande, y desde Mendoza poder prestar los servicios en lo que hace a ingeniería de energía renovables a otras partes del país”.

El ingeniero explicó que “el Proyecto consistía en armar un cluster, un polo de energía renovables basado en la energía solar, donde vamos a ampliar nuestra capacidad de fabricación, y vamos a sumar en el mismo predio donde estamos a algunos proveedores que se van a radicar ahí haciendo más competitiva la industria mendocina”.

“Nuestra inversión es de 26 millones de pesos y vamos a emplear a 26 personas”, concluyó Atem.

La evaluación de los proyectos

Los proyectos fueron evaluados por la generación de trabajo, el impacto en la economía mendocina y el porcentaje de adquisición de bienes e insumos a proveedores e industrias locales. El bono es transferible o la empresa que lo disponga podrá pagar Ingresos Brutos, pero será emitido una vez que el privado realice la inversión y certifique la creación de los nuevos puestos de trabajo. Será el equipo del Fondo de la Transformación el encargado de realizar las auditorías de inversión correspondientes

Esta herramienta financiera tiene como límite de entrega los $1.000 millones de acuerdo con lo establecido por la Ley 8923, es transferible y deberá ser destinada a la inversión en bienes de capital y obras de infraestructura, pudiendo ser utilizada para el pago de Ingresos Brutos durante un período de cinco años.

Propuestas excluidas del concurso

El Gobierno recibió 163 propuestas en el marco del llamado a concurso para la selección de proyectos del programa Fomento a la Inversión Estratégica. Treinta y nueve de ellas quedaron excluidas por diferentes motivos, como: inhibiciones, deudas vencidas con ATM, deuda con APF y/o Fondo Vitivinícola, la inversión neta de IVA planteada no alcanzaba el mínimo previsto en el pliego de bases y condiciones, el objetivo del proyecto no estaba contemplado en el pliego o no podía encuadrarse en ninguno de los tipos de proyectos previstos y la falta de adquisición del pliego previo a la presentación del concurso.

De esta manera, quedaron 124 propuestas sujetas a análisis. De ellas, seis presentaron propuestas sin viabilidad técnica y una presentó proyecto cuyas inversiones validadas técnicamente no alcanzaron el mínimo requerido por el pliego. Por último, 117 propuestas quedaron excluidas por no alcanzar el puntaje mínimo que establecía el reglamento, que priorizada impacto en la economía, generación de nuevos empleos y compre de insumos a empresas mendocinas.

